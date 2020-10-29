«Севилья» во втором туре Лиги чемпионов одержала минимальную победу над «Ренном» - 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Люк Де Йонг.
Смотрите видео гола и обзор матча:
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк Де Йонг (Севилья).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.