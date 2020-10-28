В четверг, 29 октября, состоится поединок 2-го тура группового турнира Лиги Европы, в котором «Заря» примет «Брагу».
Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич Арена». Грузинский арбитр Георгий Круашвили даст стартовый свисток в 19:55.
Заря – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
В прямом эфире поединок «Заря» — «Брага» покажут «Футбол 1» и MEGOGO на поп-ап канале Volia Football HD 1.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» - «Брага».
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Источник — Sport.ua
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