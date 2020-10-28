Федерер возобновил тренировки на корте

Сейчас Роджер Федерер продолжает восстановление после двух операций на колене. Сегодня в Швейцарии он провел первую после операции тренировку на корте.

До этого Федерер в течение нескольких месяцев занимался в тренажерном зале.

Ранее Федерер заявил о том, что сможет выступить на Australian Open-2021. Напомним, из-за травмы швейцарец пропустил всю посткарантинную часть сезона.