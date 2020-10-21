Роджер ФЕДЕРЕР: «Кажется, смогу сыграть на Australian Open»

Сейчас Роджер Федерер восстанавливается после операции. Швейцарец надеется, что сможет сыграть на Australian Open-2021:

«Уверен, что вышел на правильный путь, но давить на себя не буду. Не собираюсь форсировать восстановление, просто потрачу столько времени, сколько нужно.

Пока что кажется, что я смогу сыграть на Australian Open. Надеюсь, что проблем со здоровьем не будет».