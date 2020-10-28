Эпопея закончена. Крузейро заявил о снятии санкций за долг перед Зарей

Бразильский клуб снова имеет возможность регистрировать новичков

  • 28.10.2020 18:24
  • 730 просмотров
  • 0 комментариев
Эпопея закончена. Крузейро заявил о снятии санкций за долг перед Зарей
© cruzeiro.com.br

«Крузейро» объявил о том, что ФИФА сняла с клуба санкции, наложенные ранее за ряд долгов, в том числе и перед луганской «Зарей» за Виллиана Гомеса.

Отмечается, что «лисы» уже имеют право вносить в официальную заявку новых футболистов, чем клуб собирается воспользоваться в самое ближайшее время, чтобы обеспечить кадровую помощь новоиспеченному наставнику Луису Фелипе Сколари.

Ранее «Крузейро» объявил о том, что заплатил «Заре» 1,385 миллиона евро долга по Виллиану Гомесу. После этого луганский клуб определенное время не подтверждал поступление денег, но запрет на регистрацию новичков «Крузейро», очевидно, удалось снять, выждав положенные в таких случаях 10 дней.

Напомним, в настоящий момент «Крузейро» выступает в бразильской Серии В, где после 18 тура идет в зоне вылета, занимая 18 место.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Крузейро

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности