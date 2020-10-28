Эпопея закончена. Крузейро заявил о снятии санкций за долг перед Зарей

«Крузейро» объявил о том, что ФИФА сняла с клуба санкции, наложенные ранее за ряд долгов, в том числе и перед луганской «Зарей» за Виллиана Гомеса.

Отмечается, что «лисы» уже имеют право вносить в официальную заявку новых футболистов, чем клуб собирается воспользоваться в самое ближайшее время, чтобы обеспечить кадровую помощь новоиспеченному наставнику Луису Фелипе Сколари.

Ранее «Крузейро» объявил о том, что заплатил «Заре» 1,385 миллиона евро долга по Виллиану Гомесу. После этого луганский клуб определенное время не подтверждал поступление денег, но запрет на регистрацию новичков «Крузейро», очевидно, удалось снять, выждав положенные в таких случаях 10 дней.

Напомним, в настоящий момент «Крузейро» выступает в бразильской Серии В, где после 18 тура идет в зоне вылета, занимая 18 место.