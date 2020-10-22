Заря пока не подтвердила получение денег от Крузейро за Виллиана Гомеса

Луганская «Заря» не подтвердила получение долга от «Крузейро» за Виллиана Гомеса, о выплате которого несколько дней назад отрапортовал официальный сайт бразильского клуба.

По словам юристов «Крузейро», для того, чтобы бразильский клуб мог претендовать на снятие запрета со стороны ФИФА на регистрацию новых футболистов, необходимо подтверждение от «Зари» о получении денег.

В случае, если подтверждения не поступит, «Крузейро», предоставив копии платежных документов, сможет рассчитывать на автоматическое снятие санкций через 10 дней после проведения выплаты.

Напомним, «Крузейро» объявил о выплате «Заре» почти 1,4 миллиона евро по «делу Виллиана».