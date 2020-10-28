Андрей ПЯТОВ: «Если тренер уверен в Трубине - ставит в основу его»

Опытный вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о конкуренции с молодым Анатолием Трубиным, который получает все больше игрового времени и отыграл в матчах Лиги чемпионов против «Реала» и «Интера».

— Анатолий Трубин по версии Instat cтал лучшим игроком в составе «Шахтера». Он провел хороший матч?

— Конечно! Я ему сказал после игры об этом. Он сыграл уверенно. Для вратаря это – самое главное.

— После матча Луиш Каштру сказал, что на матч с «Интером» для него первым номером был Трубин. Чувствуете конкуренцию с его стороны?

— Конкуренция есть всегда! Все решает тренер: если он уверен в Трубине, значит, он его ставит. Если уверен во мне – ставит меня. Это все конкуренция. Мы заставляем друг друга повышать свою планку, работать и отдаваться в полную силу.

— Молодые игроки на уровне шуток не подначивают: мол, сейчас мы играем, а вы сидите и ждите свой шанс?

— (Смеется). Нет, в этом плане все нормально. Может, кто-то и подначивает, но все это тепло воспринимается.

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