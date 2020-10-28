Андрей ПЯТОВ: «Если тренер уверен в Трубине - ставит в основу его»

Опытный вратарь «Шахтера» обсудил конкуренцию с молодыми игроками

  • 28.10.2020 17:12
  • 926 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Если тренер уверен в Трубине - ставит в основу его»
© shakhtar.com

Опытный вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о конкуренции с молодым Анатолием Трубиным, который получает все больше игрового времени и отыграл в матчах Лиги чемпионов против «Реала» и «Интера».

— Анатолий Трубин по версии Instat cтал лучшим игроком в составе «Шахтера». Он провел хороший матч?
— Конечно! Я ему сказал после игры об этом. Он сыграл уверенно. Для вратаря это – самое главное.

— После матча Луиш Каштру сказал, что на матч с «Интером» для него первым номером был Трубин. Чувствуете конкуренцию с его стороны?
— Конкуренция есть всегда! Все решает тренер: если он уверен в Трубине, значит, он его ставит. Если уверен во мне – ставит меня. Это все конкуренция. Мы заставляем друг друга повышать свою планку, работать и отдаваться в полную силу.

— Молодые игроки на уровне шуток не подначивают: мол, сейчас мы играем, а вы сидите и ждите свой шанс?
— (Смеется). Нет, в этом плане все нормально. Может, кто-то и подначивает, но все это тепло воспринимается.

Читайте полную версию интервью Андрея Пятова Sport.ua

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности