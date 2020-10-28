Ласло БОДНАР: «С приходом Луческу в Динамо началось новое время»

Бывший игрок «бело-синих» – о предстоящем матче против «Ференцвароша»

  • 28.10.2020 15:05
  • 1197 просмотров
  • 1 комментарий
Ласло БОДНАР: «С приходом Луческу в Динамо началось новое время»
© ФК Динамо Киев. Ласло Боднар

Бывший игрок «Динамо» Ласло Боднар поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне сыграют на выезде против «Ференцвароша».

«Хотя я живу в Украине, слежу за выступлением «Ференцвароша». Был удивлен, увидев, насколько сильно выросла команда под руководством Сергея Реброва после первых неудач.

Вы можете заметить, какая работа проделана в команде. Если раньше украинский специалист опирался на венгерских футболистов, то теперь он больше полагается на иностранцев. Конечно, удивляться нечему, ведь тренер всегда оценивается по своим результатам, поэтому Сергей Ребров без проблем отказался от некоторых игроков и развил быстрых, динамичных, сильных физически футболистов.

У венгров есть шанс побороться с киевским «Динамо», хотя с приходом Мирчи Луческу в моем прежнем клубе также началось новое время. Семидесятипятилетний румынский специалист смело поверил в списанных молодых футболистов, которые благодарят за доверие постоянным улучшением своих результатов. Есть перспектива захватывающего матча», – сказал Боднар.

Поединок состоится на стадионе «Ференцварош» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ференцварош – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — Nemzeti Sport

(5 голосов)

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Комментарии
    ★ Дядя Стёпа ★
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      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 15:17
    -1
    Оно могло начаться гораздо раньше. 4 года коту под хвост с физручилами динамовскими! Пришёл бы Луческу на пару лет раньше, Мбокани и Самбрано не пришлось бы уходить и сейчас у нас был нормальный забивной форвард, а не Суприаха
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