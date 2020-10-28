Металлист 1925 инициирует расследование в отношении ДТП Кравченко

К игроку будут применены соответствующие штрафные санкции, которые прописаны в контрактной сделке

  • 28.10.2020 14:22
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Металлист 1925 инициирует расследование в отношении ДТП Кравченко
© ФК Металлист 1925

Футбольный клуб «Металлист 1925» инициирует внутреннее служебное расследование в отношении ДТП с участием футболиста харьковской команды Дмитрия Кравченко. Об этом говорится в заявлении, подписанном генеральным директором клуба Ярославом Вдовенко.

«Ночью 28-го октября 2020 года в Харькове на проспекте Льва Ландау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием футболиста ФК «Металлист 1925» Дмитрия Кравченко. Находясь за рулем собственного транспортного средства, Кравченко не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на защитный строительный забор, который находился непосредственно на проезжей части и не был должным образом освещен. При этом игрок находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал, а на Дмитрия Кравченко был составлен административный протокол.

ФК «Металлист 1925» инициирует внутреннее служебное расследование в отношении вышеупомянутого события и заявляет, что к Дмитрию Кравченко будут применены соответствующие штрафные санкции, которые прописаны в контрактной сделке», - говорится в официальном заявлении харьковского клуба.

Напомним, Кравченко стал виновником ДТП, в котором были повреждены четыре машины.

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Источник — ФК Металлист 1925

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