ФОТО. Вдрызг пьяный футболист Металлиста 1925 устроил массовое ДТП

Полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко стал виновником массового ДТП в Харькове.

25-летний футболист в нетрезвом виде повредил три чужие машины и свою. Об этом сообщает журналист Константин Андриюк.

«Футболист ФК «Металлист 1925» Дмитрий Кравченко в Харькове раз***ачил три машины плюс собственную!

Драгер показал «всего лишь» 1.85 промилле алкоголя. Что в 9 раз выше нормы!», – написал Андриюк в фейсбуке.

Отметим, что Кравченко в текущем сезоне Первой лиги сыграл шесть матчей, забил 1 гол.