ФОТО. Вдрызг пьяный футболист Металлиста 1925 устроил массовое ДТП

Дмитрий Кравченко разбил три чужие машины

  • 28.10.2020 10:37
  • 4507 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Вдрызг пьяный футболист Металлиста 1925 устроил массовое ДТП
© Труха Харьков

Полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко стал виновником массового ДТП в Харькове.

25-летний футболист в нетрезвом виде повредил три чужие машины и свою. Об этом сообщает журналист Константин Андриюк.

«Футболист ФК «Металлист 1925» Дмитрий Кравченко в Харькове раз***ачил три машины плюс собственную!

Драгер показал «всего лишь» 1.85 промилле алкоголя. Что в 9 раз выше нормы!», – написал Андриюк в фейсбуке.

Отметим, что Кравченко в текущем сезоне Первой лиги сыграл шесть матчей, забил 1 гол.

Футболіст ФК "Металіст 1925" Дмитро Кравченко у Харкові розхерачив ТРИ автівки плюс власну! Драгер показав "всього лиш"...

Опубликовано Kostyantyn Andriyuk Среда, 28 октября 2020 г.
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(21 голос)

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Комментарии
    Trollface
      Trollface, 28.10.2020 11:29
    0
    Напился, ползи домой как черепаха. За рулем ты убийца.
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 28.10.2020 11:23
    0
    Тут многие удивляются, почему Металлист-1925 до сих пор не может выйти в УПЛ. Думаю, ответ очевиден,если в составе такие игроки, как этот кадр ...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.10.2020 11:15
    +1
    Вон убийцу Лозинского выбрали паном в ОТГ в Кировограде а вы тут дтп какое-то пьяное раззжовыааете
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 28.10.2020 11:07
    +2
    Пока они будут получать такие не заслуженные деньги за свой футбол, такое будет постоянно.
    Не ценят , что имеют.
    Ффу должна запретить ему выступать, что бы для остальных футболистов это было уроком.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 28.10.2020 10:42
    +4
    всё как всегда. "Великие звёзды мирового футбола" рассекают бухие. Так было, и боюсь так будет всегда
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 28.10.2020 10:41
    +5
    Вот это расстроился после поражения...
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    cooperchack
      cooperchack, 28.10.2020 10:40
    +6
    Додик что поделать
    Ссылка
    cooperchack
      cooperchack, 28.10.2020 10:40
    +6
    Додик что поделать
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 28.10.2020 10:41
    +5
    Вот это расстроился после поражения...
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 28.10.2020 10:42
    +4
    всё как всегда. "Великие звёзды мирового футбола" рассекают бухие. Так было, и боюсь так будет всегда
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 28.10.2020 11:07
    +2
    Пока они будут получать такие не заслуженные деньги за свой футбол, такое будет постоянно.
    Не ценят , что имеют.
    Ффу должна запретить ему выступать, что бы для остальных футболистов это было уроком.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.10.2020 11:15
    +1
    Вон убийцу Лозинского выбрали паном в ОТГ в Кировограде а вы тут дтп какое-то пьяное раззжовыааете
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 28.10.2020 11:29
    0
    Напился, ползи домой как черепаха. За рулем ты убийца.
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 28.10.2020 11:23
    0
    Тут многие удивляются, почему Металлист-1925 до сих пор не может выйти в УПЛ. Думаю, ответ очевиден,если в составе такие игроки, как этот кадр ...
    Ссылка
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