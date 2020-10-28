ФОТО. Вдрызг пьяный футболист Металлиста 1925 устроил массовое ДТП

Полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко стал виновником массового ДТП в Харькове.
25-летний футболист в нетрезвом виде повредил три чужие машины и свою. Об этом сообщает журналист Константин Андриюк.
«Футболист ФК «Металлист 1925» Дмитрий Кравченко в Харькове раз***ачил три машины плюс собственную!
Драгер показал «всего лишь» 1.85 промилле алкоголя. Что в 9 раз выше нормы!», – написал Андриюк в фейсбуке.
Отметим, что Кравченко в текущем сезоне Первой лиги сыграл шесть матчей, забил 1 гол.
Футболіст ФК "Металіст 1925" Дмитро Кравченко у Харкові розхерачив ТРИ автівки плюс власну! Драгер показав "всього лиш"...Опубликовано Kostyantyn Andriyuk Среда, 28 октября 2020 г.
Источник — Facebook
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Не ценят , что имеют.
Ффу должна запретить ему выступать, что бы для остальных футболистов это было уроком.
Не ценят , что имеют.
Ффу должна запретить ему выступать, что бы для остальных футболистов это было уроком.
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