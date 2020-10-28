ВИДЕО. Как пьяный игрок Металлиста 1925 после ДТП в алкотестер дышал

Появилось видео, на котором видно, как полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко, который стал виновником массового ДТП в Харькове, сдает тест на наличие алкоголя в крови.

В результате драгер показал 1.85 промилле алкоголя, что в 9 раз выше нормы (0,2).

Напомним, Кравченко стал виновником ДТП, в котором были повреждены четыре машины.