ВИДЕО. Как пьяный игрок Металлиста 1925 после ДТП в алкотестер дышал

Допустимое содержание алкоголя в крови было превышено в 9 раз

  • 28.10.2020 12:55
  • 861 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как пьяный игрок Металлиста 1925 после ДТП в алкотестер дышал
© Труха Харьков

Появилось видео, на котором видно, как полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко, который стал виновником массового ДТП в Харькове, сдает тест на наличие алкоголя в крови.

В результате драгер показал 1.85 промилле алкоголя, что в 9 раз выше нормы (0,2).

Напомним, Кравченко стал виновником ДТП, в котором были повреждены четыре машины.

 

 

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Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.10.2020 13:07
    0
    Чтобы ОПГ УАФ разбиралась в этом вопросе? Вы берега попутали, это не их компетенция. Это дело правоохранительных органов, а клуб будет решать сам - если он им нужен, значит дело замнут и он дальше будет бегать по полю, если он им не нужен - отмазываться от этого - дело самого игрока и его связей в полиции. Но тут ничего нового, почти все футболисты закладывают между играми, рулят в таком состоянии по городу, это считается шиком и крутизной. Хорошо хоть народ не попался под колеса.... Но хорошо выглядит, как для 1,8 примиле, что значит пока еще крепкий организм....
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.10.2020 12:58
    +2
    УАФ повинна адекватно вiдреагувати
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.10.2020 12:58
    +2
    УАФ повинна адекватно вiдреагувати
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.10.2020 13:07
    0
    Чтобы ОПГ УАФ разбиралась в этом вопросе? Вы берега попутали, это не их компетенция. Это дело правоохранительных органов, а клуб будет решать сам - если он им нужен, значит дело замнут и он дальше будет бегать по полю, если он им не нужен - отмазываться от этого - дело самого игрока и его связей в полиции. Но тут ничего нового, почти все футболисты закладывают между играми, рулят в таком состоянии по городу, это считается шиком и крутизной. Хорошо хоть народ не попался под колеса.... Но хорошо выглядит, как для 1,8 примиле, что значит пока еще крепкий организм....
    Ссылка
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