Доминик ТИМ – о матче с Виталием Сачко: «Это была достойная борьба»

Австриец похвалил 23-летнего украинца

  • 28.10.2020 12:15
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Доминик ТИМ – о матче с Виталием Сачко: «Это была достойная борьба»
© GEPA Images. Доминик Тим и Виталий Сачко

Третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал поединок против украинца Виталия Сачко на турнире в Вене.

«Матч против Сачко вовсе не был легким. Накануне я узнал уже довольно поздно вечером, что не буду играть с Кеи Нисикори, а сыграю с украинцем. Конечно, последние несколько дней я готовился к поединку против Нисикори, я знаю, как он играет, мы уже провели пять матчей. Вдруг оказалось, что я буду играть против соперника, который уже провел два хороших матча в квалификации, чью игру я увидел буквально пару минут по телевизору. После Ролан Гаррос я сделал паузу и после такого перерыва трудно возвращаться. Да и любой, кто уже успел сыграть две игры на этом турнире, смог бы показать хороший теннис.

Было нелегко поддерживать высокую интенсивность в матче и Сачко играл хорошо, особенно со счета 5-1 в первом сете. С того момента, как мне кажется, матч стал довольно упорным и это была достойная борьба. Я очень рад тому, как отыграл последние два гейма в этой встрече. Очень здорово, что я вновь выступаю на кортах в Вене. Болельщики создали отличную атмосферу и они помогали мне во время игры. Так что у меня определенно были трудности, чтобы найти свою игру, я слишком часто проигрывал геймы на своей подаче. Но, в целом, я доволен, особенно концовкой», – сказал Доминик.

Напомним, Тим – действующий победитель US Open.

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Источник — Большой теннис Украины

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