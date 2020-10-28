Игорь ЖАБЧЕНКО: «Шахтер был организован, каждый игрок знал свой маневр»

Экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Игорь Жабченко поделился своими впечатлениями о поединке второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «горняками» и итальянским «Интером» (0:0).

«Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру принял смелое решение, доверив место в старте тем молодым футболистам, которые добыли сенсационную викторию над «Реалом» на старте группового турнира. И это несмотря на то, что спустя несколько дней они неубедительно выглядели в матче против «Ворсклы» в чемпионате. Значит, португальский специалист верил в смену, знал, что она не подведет в трудную минуту. Впрочем, не исключено, что те ключевые исполнители «Шахтера», которые находились на самоизоляции, просто еще далеки от нужных физических кондиций.

Со стратегической точки зрения «Шахтер» устраивала даже ничья, поэтому важно было не пропустить быстрый гол, что прибавило бы уверенности в своих силах. И «горняки» добились нужного результата, хотя моментами «Интер» атаковал очень мощно. В целом же, «Шахтер» предстал хорошо организованной командой, когда каждый игрок четко знал свой маневр. Очень понравились крайние защитники Виктор Корниенко и Додо, которые не позволили гостям разгуляться на флангах. Также чувствовалось, что Луиш Каштру тонко реагирует на происходящее на поле и в случае возникновения проблем, своими решениями быстро бы устранил бреши.

Думаю, никто не ожидал такой прыти от «Шахтера» в поединках с фаворитами группового турнира. Но «горняки» порадовав высокой техникой, тактической выучкой и терпением, добились блестящего результата. Теперь важно не сбавлять темп и набрать уже обязательных три очка в следующем противостоянии с «Боруссией», которая, на мой взгляд, все же ниже классом, чем «Шахтер». Только после этого шансы на выход из группы резко возрастут», - сказал Жабченко.