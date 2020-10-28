Виктор КОРНИЕНКО: «У игроков Интера нереальная скорость»

21-летний защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал ничью с миланским «Интером» (0:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я думаю, вы все видели эту игру. Очень тяжелая игра. «Интер» очень организованная команда, очень дисциплинированная, очень быстрая. Скорость нереальная. Очень тяжело против таких команд играть. Огромный опыт.

У нас была установка перед игрой, что мы все одно целое. Каждый игрок знал, что делает на поле. Каждый дорабатывал. Я думаю, что это нормальный результат», - сказал Корниенко.