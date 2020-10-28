Виктор КОРНИЕНКО: «У игроков Интера нереальная скорость»

Защитник «Шахтера» – о ничьей с вице-чемпионом Италии

  • 28.10.2020 11:18
  • 1043 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор КОРНИЕНКО: «У игроков Интера нереальная скорость»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

21-летний защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал ничью с миланским «Интером» (0:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я думаю, вы все видели эту игру. Очень тяжелая игра. «Интер» очень организованная команда, очень дисциплинированная, очень быстрая. Скорость нереальная. Очень тяжело против таких команд играть. Огромный опыт.

У нас была установка перед игрой, что мы все одно целое. Каждый игрок знал, что делает на поле. Каждый дорабатывал. Я думаю, что это нормальный результат», - сказал Корниенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 11:37
    +1
    Витя радует всё больше и больше.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 11:37
    +1
    Витя радует всё больше и больше.
    Ссылка
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