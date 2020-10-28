Александр СОПКО: «Шахтер набирает очки за счет игры и фарта»

Известный футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал ничью «Шахтера» с «Интером» (0:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

««Интер» наверняка будет разочарован этим результатом, поскольку по игре мог рассчитывать на большее. Учитывая то, что гости владели инициативой, имели моменты, с большей остротой действовали у ворот хозяев поля, а также выставили полноценный состав - это не просто разочарование для «Интера», а настоящая неудача.

Для «горняков» это очень хороший результат, учитывая ресурсы Луиша Каштру, состояние команды, жесткий график и коронавирус. «Шахтер» пока еще штормит. Но даже при таком раскладе, посмотрите, как сыграли «оранжево-черные». По самоотдаче – это лучший образец «Шахтера» последнего пятилетия.

Класс миланской команды чувствовался. Голевые моменты у гостей были, но где-то Трубин выручил, где-то удача была на стороне «Шахтера». После перерыва «Интер» подсел и не смог предложить что-то неординарное, не сумел перестроиться. Второй тайм был полегче для «горняков», хотя до 70-й минуты напряжение еще чувствовалось. Однако в последние 20 минут хозяевам поля стало полегче. Хочу отметить тот факт, что «Интер» тактику на матч с «Шахтером» неплохо проработал, учтя промахи «Реала». Гости действовали по схеме 3-4-3 и старались атаковать широко, иногда даже в пять нападающих, и «горнякам» приходилось тяжело. Но «Интер» передерживал мяч, что не позволило ему действовать острее.

О шансах сейчас я бы не говорил. Только где-то после четвертого поединка можно об этом рассуждать. Жеребьевка для «Шахтера» в этот раз была, конечно жесткая, и по ходу турнира все дается очень тяжело. Очки «горняки» набирают и за счет своей игры, и за счет фарта. Но фортуна может и отвернуться. К тому же, соперники «Шахтера» будут в своих чемпионатах еще набирать форму. Важно, чтобы укороченный состав «горняков» выдержал столь трудную дистанцию. Напряженный режим уже сказывается – травмы получили Дентиньо и Хочолава, и у молодежи могут быть провалы. Однако, главное – у «Шахтера» есть команда – с большой буквы, и этот факт вселяет оптимизм», - сказал Сопко.