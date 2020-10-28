Александр СОПКО: «Шахтер набирает очки за счет игры и фарта»

Специалист высказался о ничьей «Шахтера» с «Интером»

  • 28.10.2020 10:07
  • 1111 просмотров
  • 1 комментарий
Александр СОПКО: «Шахтер набирает очки за счет игры и фарта»
© Футбол 1/2/3. Александр Сопко

Известный футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал ничью «Шахтера» с «Интером» (0:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

««Интер» наверняка будет разочарован этим результатом, поскольку по игре мог рассчитывать на большее. Учитывая то, что гости владели инициативой, имели моменты, с большей остротой действовали у ворот хозяев поля, а также выставили полноценный состав - это не просто разочарование для «Интера», а настоящая неудача.

Для «горняков» это очень хороший результат, учитывая ресурсы Луиша Каштру, состояние команды, жесткий график и коронавирус. «Шахтер» пока еще штормит. Но даже при таком раскладе, посмотрите, как сыграли «оранжево-черные». По самоотдаче – это лучший образец «Шахтера» последнего пятилетия.

Класс миланской команды чувствовался. Голевые моменты у гостей были, но где-то Трубин выручил, где-то удача была на стороне «Шахтера». После перерыва «Интер» подсел и не смог предложить что-то неординарное, не сумел перестроиться. Второй тайм был полегче для «горняков», хотя до 70-й минуты напряжение еще чувствовалось. Однако в последние 20 минут хозяевам поля стало полегче. Хочу отметить тот факт, что «Интер» тактику на матч с «Шахтером» неплохо проработал, учтя промахи «Реала». Гости действовали по схеме 3-4-3 и старались атаковать широко, иногда даже в пять нападающих, и «горнякам» приходилось тяжело. Но «Интер» передерживал мяч, что не позволило ему действовать острее.

О шансах сейчас я бы не говорил. Только где-то после четвертого поединка можно об этом рассуждать. Жеребьевка для «Шахтера» в этот раз была, конечно жесткая, и по ходу турнира все дается очень тяжело. Очки «горняки» набирают и за счет своей игры, и за счет фарта. Но фортуна может и отвернуться. К тому же, соперники «Шахтера» будут в своих чемпионатах еще набирать форму. Важно, чтобы укороченный состав «горняков» выдержал столь трудную дистанцию. Напряженный режим уже сказывается – травмы получили Дентиньо и Хочолава, и у молодежи могут быть провалы. Однако, главное – у «Шахтера» есть команда – с большой буквы, и этот факт вселяет оптимизм», - сказал Сопко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 28.10.2020 10:16
    0
    Фарт, ошибки соперников, а где истинные причины ? На неудачи и ошибки соперника нужно уметь адекватно реагировать и это пока у горняков получается....А фарт он всегда благосклонен тем, кто борется до конца и в себя верит.....
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 28.10.2020 10:16
    0
    Фарт, ошибки соперников, а где истинные причины ? На неудачи и ошибки соперника нужно уметь адекватно реагировать и это пока у горняков получается....А фарт он всегда благосклонен тем, кто борется до конца и в себя верит.....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности