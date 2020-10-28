ФРАНКОВ: «Вновь Шахтер выставил меня как «иксперда» в невыгодном свете»

Известный журналист отметил ничью «горняков» с «Интером»

  • 28.10.2020 09:03
  • 4930 просмотров
  • 9 комментариев
ФРАНКОВ: «Вновь Шахтер выставил меня как «иксперда» в невыгодном свете»
© Telegram. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал ничью «Шахтера» с «Интером» (0:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов

«В очередной раз «Шахтер» выставил меня как «иксперда» в невыгодном свете. Возненавидеть? Это было бы слишком просто и тупо, тем более если уж раньше не получилось. Черт возьми, ну хорошо же сыграли! Приняли на вооружение методики Луческу (например, Суперкубок Украины), изучили наконец современные методики, подчеркивающие, что владение мячом - пыль, а некий современный футбол - бред и что против более сильного соперника по определению нужно играть от печки, а не выдрачиваться; подставили заодно великих специалистов из собственного стана, которые утверждали, что «Шахтер» никогда не сыграет в футбол, подобный динамовскому (да не динамовский он, а просто практичный и расчетливый! Циничный, если угодно, и Слава Богу, что подставили, признать ошибку никогда не поздно. Браво, «Шахтер»! Браво, Луиш Каштру! Браво за четыре очка, о которых никто и не мечтал!», - написал Франков в Telegram.

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Источник — Telegram

(40 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 28.10.2020 10:03
    0
    "Методики Луческу" очень ору))) Никто ж до цыгана автобусом не играл
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 28.10.2020 10:01
    0
    Та Франкові сам себе давно "злив" як експерта)))) ну і нащо ж так явно Луческу "вилизувати"?))
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 28.10.2020 09:57
    -1
    Какой есть.)))
    Просто получилась антигруппа смерти.
    Но это пока.
    Сейчас гранды обменяются победами и пойдут брать растрату. имхо
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    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 28.10.2020 09:40
    +3
    Юрий Тютюшев, 28.10.2020 09:10
    Антош ты как и ЕЖИК с Левонинко так себе эксперты)
    Но ведь здесь он прав! После прошлого матча с Интером Каштру понял, что играть с такими командами с позиции силы - глупость. Играли бы активно - поймали бы штук 5, как в прошлом матче. Играли автобусом - выстояли на 0. Да, немного повезло, да, могли пропустить, да, игра не красивая, как обычно в исполнении Шахтера. Но!!! Счет остался.
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    Penal
    online
      Penal, 28.10.2020 09:30
    +3
    Извинительный тон ? Да нет, действительно боится за реноме, которого уже давно нет......
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 09:30
    +1
    "методики луческу"... вот картовое недоразумение и здесь подлизал
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    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 28.10.2020 09:27
    +2
    Молодец, что признал свою ошибку. Респект!
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    axylinam
      axylinam, 28.10.2020 09:15
    +2
    Если бы все эксперты угадывали всё правильно,то букмекерские конторы давно разорились все,даже Пеле никогда ничего путного не мог предсказать,так что всё в порядке
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 28.10.2020 09:10
    +4
    Антош ты как и ЕЖИК с Левонинко так себе эксперты)
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 28.10.2020 09:10
    +4
    Антош ты как и ЕЖИК с Левонинко так себе эксперты)
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 28.10.2020 09:40
    +3
    Юрий Тютюшев, 28.10.2020 09:10
    Антош ты как и ЕЖИК с Левонинко так себе эксперты)
    Но ведь здесь он прав! После прошлого матча с Интером Каштру понял, что играть с такими командами с позиции силы - глупость. Играли бы активно - поймали бы штук 5, как в прошлом матче. Играли автобусом - выстояли на 0. Да, немного повезло, да, могли пропустить, да, игра не красивая, как обычно в исполнении Шахтера. Но!!! Счет остался.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 28.10.2020 09:30
    +3
    Извинительный тон ? Да нет, действительно боится за реноме, которого уже давно нет......
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 28.10.2020 09:27
    +2
    Молодец, что признал свою ошибку. Респект!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.10.2020 09:15
    +2
    Если бы все эксперты угадывали всё правильно,то букмекерские конторы давно разорились все,даже Пеле никогда ничего путного не мог предсказать,так что всё в порядке
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 09:30
    +1
    "методики луческу"... вот картовое недоразумение и здесь подлизал
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 28.10.2020 10:03
    0
    "Методики Луческу" очень ору))) Никто ж до цыгана автобусом не играл
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 28.10.2020 10:01
    0
    Та Франкові сам себе давно "злив" як експерта)))) ну і нащо ж так явно Луческу "вилизувати"?))
    Ссылка
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