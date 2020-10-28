ФРАНКОВ: «Вновь Шахтер выставил меня как «иксперда» в невыгодном свете»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал ничью «Шахтера» с «Интером» (0:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов

«В очередной раз «Шахтер» выставил меня как «иксперда» в невыгодном свете. Возненавидеть? Это было бы слишком просто и тупо, тем более если уж раньше не получилось. Черт возьми, ну хорошо же сыграли! Приняли на вооружение методики Луческу (например, Суперкубок Украины), изучили наконец современные методики, подчеркивающие, что владение мячом - пыль, а некий современный футбол - бред и что против более сильного соперника по определению нужно играть от печки, а не выдрачиваться; подставили заодно великих специалистов из собственного стана, которые утверждали, что «Шахтер» никогда не сыграет в футбол, подобный динамовскому (да не динамовский он, а просто практичный и расчетливый! Циничный, если угодно, и Слава Богу, что подставили, признать ошибку никогда не поздно. Браво, «Шахтер»! Браво, Луиш Каштру! Браво за четыре очка, о которых никто и не мечтал!», - написал Франков в Telegram.