ЗАХОВАЙЛО: «Вертикальные черпачки Интера не прошли бы и против Мариуполя»

Специалист раскритиковал миланский клуб в матче с «Шахтером»

  • 28.10.2020 07:16
  • 1779 просмотров
  • 5 комментариев
ЗАХОВАЙЛО: «Вертикальные черпачки Интера не прошли бы и против Мариуполя»
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о ничьей «Шахтера» с «Интером» (0:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов

«Ковидный футбол не имеет логики. Конте меня разочаровал. Первый тайм можно было списать под не фарт. Второй тайм, «Интер» подстроился под «Шахтер». Интенсивность игры была равна почти нулю и полная импотентность в созидании. Вертикальные черпачки в исполнении итальянцев не прошли бы и против «Мариуполя».

«Шахтер» нужно хвалить. Выстояли... я не припомню, чтобы хоть раз пробили в створ. Но это уже никого не интересует. Золотое турнирное очко заработали горняки. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Отсутствие основных игроков не помешало добиться результата», - написал Заховайло.

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(17 голосов)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 08:31
    0
    охрененный эксперт... "вертикальные черпачки" были всего минут 10 во втором тайме
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 28.10.2020 08:26
    +1
    После двух игр Шахтера брать во внимание "экспертное" мнение Заховайло глупо и бесперспективно......
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 28.10.2020 08:21
    +1
    Я помню минимум 2 удара в створ только в первом тайме. Мамкин балабол
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 28.10.2020 08:10
    0
    Та сховайся вже, Заховайло!
    Иксперд, епта! Чё там, разобрал Конте по винтикам?
    Сидел бы уже на пятой точке, и молчал в тряпочку!
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 28.10.2020 07:45
    +1
    Піди втопися,Дніпро поруч! Розчарований він! В футболі не розуміється а туди ж,в експерти!!
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 28.10.2020 08:26
    +1
    После двух игр Шахтера брать во внимание "экспертное" мнение Заховайло глупо и бесперспективно......
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 28.10.2020 08:21
    +1
    Я помню минимум 2 удара в створ только в первом тайме. Мамкин балабол
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 28.10.2020 07:45
    +1
    Піди втопися,Дніпро поруч! Розчарований він! В футболі не розуміється а туди ж,в експерти!!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 08:31
    0
    охрененный эксперт... "вертикальные черпачки" были всего минут 10 во втором тайме
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 28.10.2020 08:10
    0
    Та сховайся вже, Заховайло!
    Иксперд, епта! Чё там, разобрал Конте по винтикам?
    Сидел бы уже на пятой точке, и молчал в тряпочку!
    Ссылка
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