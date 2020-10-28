ЗАХОВАЙЛО: «Вертикальные черпачки Интера не прошли бы и против Мариуполя»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о ничьей «Шахтера» с «Интером» (0:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов

«Ковидный футбол не имеет логики. Конте меня разочаровал. Первый тайм можно было списать под не фарт. Второй тайм, «Интер» подстроился под «Шахтер». Интенсивность игры была равна почти нулю и полная импотентность в созидании. Вертикальные черпачки в исполнении итальянцев не прошли бы и против «Мариуполя».

«Шахтер» нужно хвалить. Выстояли... я не припомню, чтобы хоть раз пробили в створ. Но это уже никого не интересует. Золотое турнирное очко заработали горняки. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Отсутствие основных игроков не помешало добиться результата», - написал Заховайло.