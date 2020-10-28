Аталанта
2 : 2
Аякс
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Аякс – 2:2. Сапата спас Бергамо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 28.10.2020 04:23
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Аталанта – Аякс – 2:2. Сапата спас Бергамо. Видео голов и обзор матча
© Twitter. Дуван Сапата

27 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла вничью против «Аякса» (2:2).

При счете 0:2 у хозяев поля дублем отличился колумбиец Дуван Сапата.

Смотрите видео голов и обзор матча «Аталанта» – «Аякс» – 2:2.

ГОЛ! 0:1. Тадич, 30 мин (пен).

ГОЛ! 0:2. Траоре, 38 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:2. Сапата, 54 мин.

ГОЛ! 2:2. Сапата, 60 мин.

События матча
60' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Запата (Аталанта).
54' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Запата (Аталанта).
38' ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Аякс).
30' ГОЛ ! С пенальти забил Душан Тадич (Аякс).
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Источник — Футбол 1/2/3

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