Аталанта – Аякс – 2:2. Сапата спас Бергамо. Видео голов и обзор матча

27 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла вничью против «Аякса» (2:2).
При счете 0:2 у хозяев поля дублем отличился колумбиец Дуван Сапата.
Смотрите видео голов и обзор матча «Аталанта» – «Аякс» – 2:2.
ГОЛ! 0:1. Тадич, 30 мин (пен).
ГОЛ! 0:2. Траоре, 38 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:2. Сапата, 54 мин.
ГОЛ! 2:2. Сапата, 60 мин.
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Запата (Аталанта).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Запата (Аталанта).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Аякс).
|30'
|ГОЛ ! С пенальти забил Душан Тадич (Аякс).
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Источник — Футбол 1/2/3
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