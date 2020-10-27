Малиновский остался в запасе на матч Лиги чемпионов

Сегодня в 22:00 начнется матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Аяксом».
Украинский хавбек клуба из Бергамо Руслан Малиновский остался в запасе.
Напомним, первый матч ЛЧ против «Мидтьюлланна» Малиновский пропускал из-за травмы.
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Источник — УЕФА
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