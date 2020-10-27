15 минут Малиновского. Аталанта отыграла 2 гола, пиррова победа Ливерпуля

Во вторник, 27 октября, состоялись два матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов в группе D.
«Аталанта» сумела отыграться со счета 0:2 против «Аякса», «Ливерпуль» обыграл «Мидтьюлланд», но из-за травмы потерял Фабиньо.
Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 78-й минуте, заработал желтую карточку.
Лига чемпионов. Группа D, второй тур
«Аталанта» – «Аякс» – 2:2
Голы: 0:1 – 30, пенальти Тадич, 0:2 – 38 Траоре, 1:2 – 54 Сапата, 2:2 – 60 Сапата.
«Ливерпуль» – «Мидтьюлланд» – 2:0
Голы: 1:0 – 55 Диогу Жота, 2:0 – 90+3, пенальти Салах.
Источник — Sport.ua
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Вангую, все решится в последнем туре
Вангую, все решится в последнем туре
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