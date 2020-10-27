Аталанта
2 : 2
Аякс
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

15 минут Малиновского. Аталанта отыграла 2 гола, пиррова победа Ливерпуля

Английский клуб потерял Фабиньо

  • 27.10.2020 23:54
  • 2192 просмотра
  • 3 комментария
15 минут Малиновского. Аталанта отыграла 2 гола, пиррова победа Ливерпуля
© ФК Ливерпуль

Во вторник, 27 октября, состоялись два матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов в группе D.

«Аталанта» сумела отыграться со счета 0:2 против «Аякса»,  «Ливерпуль» обыграл «Мидтьюлланд», но из-за травмы потерял Фабиньо.

Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 78-й минуте, заработал желтую карточку. 

Лига чемпионов. Группа D, второй тур

«Аталанта» – «Аякс» – 2:2
Голы: 0:1 – 30, пенальти Тадич, 0:2 – 38 Траоре, 1:2 – 54 Сапата, 2:2 – 60 Сапата.

«Ливерпуль» – «Мидтьюлланд» – 2:0
Голы: 1:0 – 55 Диогу Жота, 2:0 – 90+3, пенальти Салах.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:18
    +3
    Малина мог всё в концовке решить своим фирменным ударом с линии штрафной - но зарядил выше...
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 28.10.2020 00:05
    0
    Интересная группа.
    Вангую, все решится в последнем туре
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 27.10.2020 23:57
    -1
    Отличный результат для Шахтёра, но Боруссия очень опасна
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:18
    +3
    Малина мог всё в концовке решить своим фирменным ударом с линии штрафной - но зарядил выше...
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 28.10.2020 00:05
    0
    Интересная группа.
    Вангую, все решится в последнем туре
    Ссылка
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