В поединке группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома обыграл «Мидтьюлланн» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн» — 2:0
Голы: Жота, 55, Салах, 90, с пенальти
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Диого Жота (Ливерпуль).
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Источник — Футбол 1/2/3
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