Итальянские СМИ: «Несправедливо! Горький вечер для Интера»

В поединке группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Киеве сыграл вничью с миланским «Интером» (0:0). Итальянские СМИ уделили матчу немало внимания.

«Две перекладины и расточительный Лаутаро: «Интер» остался без голов и потерял два очка», — гласит заголовок издания La Gazzetta dello Sport.

«У «Интера» есть большая проблема: команда хорошо играет, атакует и создает много моментов, но забивает куда меньше, чем заслуживает. Конечно, сейчас «Интер» не смог бы забить «Шахтеру» пять мячей, как в минувшем августе. Но «0» в графе «забитые мячи» — это несправедливо.

«Шахтер» мало походил на себя образца минувшей недели, когда он обыграл мадридский «Реал». «Горняки» сосредоточились на обороне и создавали мало моментов. После этой ничьей задача Конте выйти в следующий раунд становится еще более сложной. Решить судьбу миланского клуба могут испанцы. Конечно, это не лучший «Реал» в истории, но попотеть с ним все равно придется.

Со времени поединка в полуфинале Лиги Европы прошел 71 день, многое изменилось. В целом, баланса стало больше, но команды сохранили разные подходы к игре. Игроки «Шахтера» частенько злоупотребляли дриблингом. Додо и Тете — весьма интересные личности.

Уже в начала первого тайма «Интер» создал много шансов. Лукаку попал во вратаря, а Барелла, завершая ту же атаку, отправил мяч в перекладину. В целом, в первые 45 минут это был настоящий «Интер» Конте — мужественный и агрессивный. Наконец вернулся Хакими, которого так не хватало в матче с «Боруссией», выздоровел от коронавируса Янг. У Лукаку был еще один хороший шанс, но его удар со штрафного пришелся в перекладину.

Во втором тайме была похожая игра. «Интер» был агрессивен, но проблема в том, что этой команде явно не хватает забитых мячей. В фестивале ошибок принял участие Лаутаро Мартинес, который чудом не попал по пустым воротам. В этом сезоне часто такое бывает: мелкие ошибки ставят под угрозу результат.

В этот раз не произошло никакого чуда: Киев не преподнес сюрпризов, как 11 лет назад (вероятно, имеется в виду противостояние «Интера» с «Динамо» в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2009/2010 — прим. ред.). У Конте еще есть время, чтобы зажечь в своей команде чемпионскую искру. Но его не слишком много», — рассказывает о матче La Gazzetta dello Sport.

«Перекладины остановили команду Конте», — пишет Corriere dello Sport.

«Интер» в Киеве разбазарил слишком много моментов и смог добиться лишь ничьей, что осложнит им путь в Лиге чемпионов. В первом тайме попали в каркас Барелла и Лукаку, во втором фантастический шанс упустил Лаутаро Мартинес. Теперь «Интеру» предстоит решающее двухматчевое противостояние с «Реалом».

Доминировали на протяжении большей части матча, создали отличные голевые моменты, дважды попали в перекладину, но счет так и остался «сухим». Вечер «Интера» Конте в Лиге чемпионов оказался горьким.

Прошло всего два месяца с памятного полуфинала Лиги Европы, но похоже, что прошла целая жизнь. Многое изменилось. В первую очередь, речь об «Интере», но и украинцы оказались способны обыграть «Реал» в Мадриде.

Лукаку, который вместе с Бареллой был лучшим на поле, создавал самую большую опасность для обороны «Шахтера». На 16-й минуте Трубин сначала справился с ударом нападающего, а потом возблагодарил небеса за промах Бареллы, попавшего в перекладину. Скоростной Хакими справа держал в напряжении защитников хозяев, но Кормилиенко (в оригинале «Kormilienko» вместо «Korniienko» — прим. ред.) и Трубин справились. Взрывная сила Лукаку хорошо знакома защитникам «Шахтера». Бельгиец попал в перекладину ударом со штрафного.

А что же «Шахтер»? Терпел, защищался и думал об обороне. Робкие попытки атаковать не испугали скучавшего Хандановича. «Интер» доминировал, не хватало одного — голов.

Во второй половине матча Лаутаро Мартинес сенсационно умудрился не попасть по пустым воротам. Эта ошибка камнем повисла над аргентинским нападающим. Хотя «Интер» атаковал менее яростно, чем в первом тайме, позволив украинцам отдышаться и поднять голову.

Для Конте 0:0 в Киеве — опасный счет. Его «Интер» набрал всего два очка в турнирной таблице. Многое решится после двух матчей с «Реалом» в ноябре», — говорится в материале Corriere dello Sport.

«Лаутаро подводит Конте», — считает издание Tuttosport.

«Интер» добыл очередную ничью в Лиге чемпионов после 2:2 с «Боруссией». Матч в Киеве с «Шахтером», похожий на переигровку полуфинала Лиги Европы в августе, завершился со счетом 0:0. Команда Конте доминировала в первом тайме, но удача ей не сопутствовала. Две перекладины в первом тайме, во втором Лаутаро чудом не попал по пустым воротам…

«Шахтер» атаковал слишком робко и почти не беспокоил Хандановича. «Интер» же хорошо контролировал игру и атаковал при любой возможности. Но команда Луиша Каштру была полностью закрыта.

Второй тайм вообще получился для «Интера» хуже, чем первый, миланцам было сложно вскрывать оборону украинцев, а «Шахтер» начал контратаковать. Замены Конте на результат не повлияли, поединок завершился нулевой ничьей», — рассказывает о матче Tuttosport.

Итальянские журналисты считают, что «Интер» заслужил победу, но удача в этот вечер была на стороне донецкого «Шахтера». Две перекладины и шанс Лаутаро так и не привели к забитым голам. Теперь для команды Антонио Конте многое решится в двухматчевом противостоянии с мадридским «Реалом».

В материале использованы фото ФК «Интер».