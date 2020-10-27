Антонио КОНТЕ: «Шахтер смертельно опасен, когда ему дают пространство»

Главный тренер «Интера» – о матче с украинским клубом

  • 27.10.2020 23:30
  • 4046 просмотров
  • 5 комментариев
Антонио КОНТЕ: «Шахтер смертельно опасен, когда ему дают пространство»
© ФК Интер. Антонио Конте

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о встрече с «Шахтером» (0:0).

«Шахтер» играл в таком же стиле, как и против «Реала»; схема 6-3-1 хорошо подготовлена для защиты и контратак. Тогда они забили три гола и выиграли. Они смертельно опасны, когда им дают пространство, но сегодня вечером мы были хороши в создании голевых моментов, ничего не пропуская. Так мы всегда хотим играть и показывать себя», – сказал Конте.

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Источник — УЕФА

(31 голос)

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Комментарии
    vishu
      vishu, 28.10.2020 00:55
    0
    631
    Це цілий поїзд, а не автобус
    Ссылка
    ass36
      ass36, 28.10.2020 00:18
    0
    Бразилцы лезут из кожи лишь бы их заметили и купили а на ЧУКР им пофик можно по полю ходить ноги ломать оно того не стоит.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 23:56
    +2
    Сразу же после жеребьевки практически все похоронили Шахтер, а сегодня пытаются оправдать неудачи соперников. Странное поведение.....Однако, для этого существует турнирная таблица, смотрим и, в зависимости от предпочтений либо наслаждаемся, либо страдаем.....
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:52
    0
    udman1111, 27.10.2020 23:50
    Реально Интер ничего не дал создать Шахтёру. Такая компактность даже удивила. Никакой недооценки.
    Интер для Шахтёра одна из самых неудобных команд, это логично.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 27.10.2020 23:50
    +9
    Реально Интер ничего не дал создать Шахтёру. Такая компактность даже удивила. Никакой недооценки.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 27.10.2020 23:50
    +9
    Реально Интер ничего не дал создать Шахтёру. Такая компактность даже удивила. Никакой недооценки.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 23:56
    +2
    Сразу же после жеребьевки практически все похоронили Шахтер, а сегодня пытаются оправдать неудачи соперников. Странное поведение.....Однако, для этого существует турнирная таблица, смотрим и, в зависимости от предпочтений либо наслаждаемся, либо страдаем.....
    Ссылка
    vishu
      vishu, 28.10.2020 00:55
    0
    631
    Це цілий поїзд, а не автобус
    Ссылка
    ass36
      ass36, 28.10.2020 00:18
    0
    Бразилцы лезут из кожи лишь бы их заметили и купили а на ЧУКР им пофик можно по полю ходить ноги ломать оно того не стоит.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:52
    0
    udman1111, 27.10.2020 23:50
    Реально Интер ничего не дал создать Шахтёру. Такая компактность даже удивила. Никакой недооценки.
    Интер для Шахтёра одна из самых неудобных команд, это логично.
    Ссылка
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