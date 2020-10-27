Антонио КОНТЕ: «Шахтер смертельно опасен, когда ему дают пространство»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о встрече с «Шахтером» (0:0).

«Шахтер» играл в таком же стиле, как и против «Реала»; схема 6-3-1 хорошо подготовлена для защиты и контратак. Тогда они забили три гола и выиграли. Они смертельно опасны, когда им дают пространство, но сегодня вечером мы были хороши в создании голевых моментов, ничего не пропуская. Так мы всегда хотим играть и показывать себя», – сказал Конте.

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