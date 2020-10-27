Луиш КАШТРУ: «Мы создали большие сложности Интеру»

Главный тренер «Шахтера» – о матче с итальянцами

  • 27.10.2020 22:54
  • 2144 просмотра
  • 12 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Мы создали большие сложности Интеру»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился эмоциями после матча с «Интером» (0:0).

«Я говорил до игры – для того, чтобы добиться положительного результата с «Интером», мы должны быть командой. Индивидуализировать нельзя. Мы оборонялись вместе, атаковали вместе. Да, не атаковали столько, сколько хотели, но мы были очень внимательны в обороне и создали большие сложности «Интеру».

Конечно, Тайсон не привык играть на этой позиции. Он выполнял свою задачу, но Дентиньо действует там более спокойно. Мы потеряли Жуниора Мораеса и Фернандо, мало с нами тренировался Тайсон. Такая же проблема произошла и на позиции центрального защитника, когда повреждение получил Хочолава.

Мы прекрасно понимали, как действуют Мартинес и Лукаку. Знали, что они используют забегания в зоны. Мы старались прервать связь команды с форвардами. Также мы смещались на фланг и блокировали атаки. Нам не так часто это удавалось. Некоторые ребята провели матч на высочайшем уровне, но я могу поздравить весь коллектив.

Мы не добились той цели, которой хотели - мы не победили. Но не стоит забывать о том, как мы сыграли в Мадриде, а сейчас сыграли вничью с «Интером» после поражения 0:5 в прошлом поединке с ними. На данный момент у нас четыре очка и мы продолжаем наш очень тяжелый путь», – сказал Каштру.

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Источник — УЕФА

(20 голосов)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 23:26
    0
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 23:12
    эти люди никогда не будут жить хорошо, отскочили в матче без единого момента в атаке, но поздравляют.
    Всегда надо сопоставлять свои возможности, особенно в этой группе...Другое дело мечтать о ЕС и потихоньку сползать в позу....
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 27.10.2020 23:26
    +3
    Тільки що повернувся зі стадіону! Ну що Вам сказати, відсотків 90% єдиноборств виграв Інтер, позиційно повністю переграв Шахту, перекривав всі вільні зони і закривав атакуючих хавів гірників.... І дуже я б сказав жорстоко грав, падло Конте їх натаскав В кращі часи Гусіна, Лужного, Головка цим мудакам ноги переламали ще до перерви
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.10.2020 23:23
    0
    sahka1981, 27.10.2020 23:06
    В старте всего три украинца вышло, 8 бразильце сыграло вместе с Марлосом, скорее гордость Бразилии)))
    У Интера в старте всего 3 итальянца вышло, и что?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 27.10.2020 23:12
    0
    Вот в такие моменты проявляется профессионализм тренера. После неутешительного результата в полуфинале ле с Интером Каштру сделал выводы и добыл положительный результат
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 23:12
    0
    Penal, 27.10.2020 22:57
    Поздравляем!!!
    эти люди никогда не будут жить хорошо, отскочили в матче без единого момента в атаке, но поздравляют.
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 27.10.2020 23:08
    0
    Vytas Meskauskas, 27.10.2020 23:01
    Например какие .
    Например Интер не выиграл.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 27.10.2020 23:06
    -5
    FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:03
    Гордость Украины.
    В старте всего три украинца вышло, 8 бразильце сыграло вместе с Марлосом, скорее гордость Бразилии)))
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 27.10.2020 23:03
    -1
    Не 0:5. Здорово!!!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:03
    +1
    Алексей Голяченко, 27.10.2020 23:01
    А если бы ещё забили. Цены бы вам не было. Но и так молодцы
    Гордость Украины.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 27.10.2020 23:01
    -3
    Например какие .
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 27.10.2020 23:01
    +8
    А если бы ещё забили. Цены бы вам не было. Но и так молодцы
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 22:57
    +6
    Поздравляем!!!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 27.10.2020 23:01
    +8
    А если бы ещё забили. Цены бы вам не было. Но и так молодцы
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 22:57
    +6
    Поздравляем!!!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 27.10.2020 23:26
    +3
    Тільки що повернувся зі стадіону! Ну що Вам сказати, відсотків 90% єдиноборств виграв Інтер, позиційно повністю переграв Шахту, перекривав всі вільні зони і закривав атакуючих хавів гірників.... І дуже я б сказав жорстоко грав, падло Конте їх натаскав В кращі часи Гусіна, Лужного, Головка цим мудакам ноги переламали ще до перерви
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:03
    +1
    Алексей Голяченко, 27.10.2020 23:01
    А если бы ещё забили. Цены бы вам не было. Но и так молодцы
    Гордость Украины.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 23:26
    0
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 23:12
    эти люди никогда не будут жить хорошо, отскочили в матче без единого момента в атаке, но поздравляют.
    Всегда надо сопоставлять свои возможности, особенно в этой группе...Другое дело мечтать о ЕС и потихоньку сползать в позу....
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.10.2020 23:23
    0
    sahka1981, 27.10.2020 23:06
    В старте всего три украинца вышло, 8 бразильце сыграло вместе с Марлосом, скорее гордость Бразилии)))
    У Интера в старте всего 3 итальянца вышло, и что?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 27.10.2020 23:12
    0
    Вот в такие моменты проявляется профессионализм тренера. После неутешительного результата в полуфинале ле с Интером Каштру сделал выводы и добыл положительный результат
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 23:12
    0
    Penal, 27.10.2020 22:57
    Поздравляем!!!
    эти люди никогда не будут жить хорошо, отскочили в матче без единого момента в атаке, но поздравляют.
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 27.10.2020 23:08
    0
    Vytas Meskauskas, 27.10.2020 23:01
    Например какие .
    Например Интер не выиграл.
    Ссылка
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