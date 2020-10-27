Луиш КАШТРУ: «Мы создали большие сложности Интеру»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился эмоциями после матча с «Интером» (0:0).

«Я говорил до игры – для того, чтобы добиться положительного результата с «Интером», мы должны быть командой. Индивидуализировать нельзя. Мы оборонялись вместе, атаковали вместе. Да, не атаковали столько, сколько хотели, но мы были очень внимательны в обороне и создали большие сложности «Интеру».

Конечно, Тайсон не привык играть на этой позиции. Он выполнял свою задачу, но Дентиньо действует там более спокойно. Мы потеряли Жуниора Мораеса и Фернандо, мало с нами тренировался Тайсон. Такая же проблема произошла и на позиции центрального защитника, когда повреждение получил Хочолава.

Мы прекрасно понимали, как действуют Мартинес и Лукаку. Знали, что они используют забегания в зоны. Мы старались прервать связь команды с форвардами. Также мы смещались на фланг и блокировали атаки. Нам не так часто это удавалось. Некоторые ребята провели матч на высочайшем уровне, но я могу поздравить весь коллектив.

Мы не добились той цели, которой хотели - мы не победили. Но не стоит забывать о том, как мы сыграли в Мадриде, а сейчас сыграли вничью с «Интером» после поражения 0:5 в прошлом поединке с ними. На данный момент у нас четыре очка и мы продолжаем наш очень тяжелый путь», – сказал Каштру.