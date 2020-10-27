Валерий БОНДАРЬ: «Даже нападающие отрабатывали в обороне»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился эмоциями после матча с «Интером» (0:0).
«Это хороший результат, ведь вся команда работала для того, чтобы заработать очки. Важно то, что мы заработали одно очко. Спасибо нужно сказать всем ребятам – даже нападающие отрабатывали в обороне. Все футболисты сегодня герои», – сказал Бондарь.
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Источник — УЕФА
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