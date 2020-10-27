ТРУБИН: «В Шахтере каждый игрок знает, что может прогрессировать»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (0:0):
«Всегда есть куда расти, к чему стремиться. Сейчас получилась ничья. В «Шахтере» каждый игрок знает, что может прогрессировать.
Сравнить матчи с «Реалом» и «Интером»? И тот матч был тяжелый, и этот. Но в матче с «Реалом» было легче выходить из обороны. Сегодня было тяжелее.
Лига чемпионов – это турнир, в котором играют сильнейшие футболисты. Чем больше таких матчей, тем быстрее каждый из нас будет прогрессировать».
Источник — Футбол 1/2/3
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19 лет пацану, ёмаё )
19 лет пацану, ёмаё )
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