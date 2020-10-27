ТРУБИН: «В Шахтере каждый игрок знает, что может прогрессировать»

Голкипер «Шахтера» прокомментировал матч Лиги чемпионов против «Интера»

  • 27.10.2020 22:41
  • 1051 просмотр
  • 5 комментариев
ТРУБИН: «В Шахтере каждый игрок знает, что может прогрессировать»
© УЕФА

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (0:0):

«Всегда есть куда расти, к чему стремиться. Сейчас получилась ничья. В «Шахтере» каждый игрок знает, что может прогрессировать.

Сравнить матчи с «Реалом» и «Интером»? И тот матч был тяжелый, и этот. Но в матче с «Реалом» было легче выходить из обороны. Сегодня было тяжелее.

Лига чемпионов – это турнир, в котором играют сильнейшие футболисты. Чем больше таких матчей, тем быстрее каждый из нас будет прогрессировать».

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    Palych1
      Palych1, 27.10.2020 23:08
    0
    Не поспоришь, сегодня намного сложнее было. Очень мощный Интер. Неудобная для нас команда, наших коротышек просто физически в большинстве эпизодов превосходили. Реал в этом плане проще и они давали играть с мячом
    Ссылка
    jetcrow
    online
      jetcrow, 27.10.2020 22:50
    +3
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:43
    сейф классный сделал после штрафного Лукаку. реакция есть, а остальное придёт с опытом.
    Да, красивый момент, продемонстрировал технику.
    19 лет пацану, ёмаё )
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 22:44
    +2
    Герой матча!
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    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:44
    +1
    думаю Ризныку лучше остаться в Ворскле.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:43
    +5
    сейф классный сделал после штрафного Лукаку. реакция есть, а остальное придёт с опытом.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:43
    +5
    сейф классный сделал после штрафного Лукаку. реакция есть, а остальное придёт с опытом.
    Ссылка
    jetcrow
    online
      jetcrow, 27.10.2020 22:50
    +3
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:43
    сейф классный сделал после штрафного Лукаку. реакция есть, а остальное придёт с опытом.
    Да, красивый момент, продемонстрировал технику.
    19 лет пацану, ёмаё )
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 22:44
    +2
    Герой матча!
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:44
    +1
    думаю Ризныку лучше остаться в Ворскле.
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 27.10.2020 23:08
    0
    Не поспоришь, сегодня намного сложнее было. Очень мощный Интер. Неудобная для нас команда, наших коротышек просто физически в большинстве эпизодов превосходили. Реал в этом плане проще и они давали играть с мячом
    Ссылка
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