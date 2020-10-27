ТРУБИН: «В Шахтере каждый игрок знает, что может прогрессировать»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (0:0):

«Всегда есть куда расти, к чему стремиться. Сейчас получилась ничья. В «Шахтере» каждый игрок знает, что может прогрессировать.

Сравнить матчи с «Реалом» и «Интером»? И тот матч был тяжелый, и этот. Но в матче с «Реалом» было легче выходить из обороны. Сегодня было тяжелее.

Лига чемпионов – это турнир, в котором играют сильнейшие футболисты. Чем больше таких матчей, тем быстрее каждый из нас будет прогрессировать».