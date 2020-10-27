Илья МАРЧЕНКО: «Проиграл Сачко до того, как это стало мейнстримом»

Украинский теннисист Илья Марченко с юмором прокомментировал успех своего коллеги по сборной Виталия Сачко, который более чем достойно выступил на турнире ATP-500 в Вене.

«Проиграл Сачко до того, как это стало мейнстримом», – написал Илья в соцсетах на твит о том, что его поражение Виталию уже никого не удивляет.

Напомним, Марченко чуть более года назад уступил Сачко на челленджере у Германии.