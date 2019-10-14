Войти или Зарегистрироваться

Марченко проиграл украинское дерби в Германии

Илья Марченко уступил Виталию Сачко в первом круге турнира

  • 14.10.2019 18:14
  • 917 просмотров
  • 1 комментарий
Марченко проиграл украинское дерби в Германии
© БТУ. Илья Марченко
На турнире серии ATP Challenger в немецком городе Исманинг в первом круге состоялось украинское дерби. 
 
Илья Марченко (ATP 275) встречался с Виталием Сачко (ATP 720), прошедшим в основную сетку через квалификацию в качестве лаки-лузера. Илья проиграл матч в двух сетах.
 
ATP Challenger. Исманинг (Германия)
 
Мужчины. Первый раунд
 
Илья Марченко (Украина) – Виталий Сачко (Украина) – 6:7 (8:10), 3:6.
 
Во втором круге Сачко сыграет с 16-м сеяным Лукашем Лацко из Словакии.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Vit18
      Vit18, 14.10.2019 19:23
    +1
    поступився Віталію СачкУ, зустрічався з Віталієм СачкОМ.
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 14.10.2019 19:23
    +1
    поступився Віталію СачкУ, зустрічався з Віталієм СачкОМ.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности