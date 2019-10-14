Марченко проиграл украинское дерби в Германии

На турнире серии ATP Challenger в немецком городе Исманинг в первом круге состоялось украинское дерби.
Илья Марченко (ATP 275) встречался с Виталием Сачко (ATP 720), прошедшим в основную сетку через квалификацию в качестве лаки-лузера. Илья проиграл матч в двух сетах.
ATP Challenger. Исманинг (Германия)
Мужчины. Первый раунд
Илья Марченко (Украина) – Виталий Сачко (Украина) – 6:7 (8:10), 3:6.
Во втором круге Сачко сыграет с 16-м сеяным Лукашем Лацко из Словакии.
Источник — Sport.ua
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