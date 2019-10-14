Марченко проиграл украинское дерби в Германии

Последние комментарии

Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, что смогу взять титул в Москве» 19:45 — Krestovskiy Почему Элине не ехать в Россию выступать? Люди, але) У человека, который дул всем в уши про агрес...

Тернополь - главный претендент на проведение финала Кубка Украины 19:43 — grifon файне місто тернопіль 19:39 — Diamond66689 Отличное решение надо развивать футбол в регионах.

Вернидуб может возглавить варшавскую Легию 19:43 — doktor09 Ну, если возмёт в аренду полскамейки ШД-шо-то может и получится...

УКРАИНА - Португалия 19:42 — Lancelot Не прихильник Шахтаря чи Динамо на внутрішній арені, на "Україна" збірну коментують ок. 19:39 — Laeda Не хочу видеть матчи с комментированием в сторону кротов - почему-то матчи и сборной Украины и Ди...

ОФИЦИАЛЬНО. Остап Маркевич возглавил Черноморец 19:41 — Alexey Antonenko Я понял. На будущее говоря "пригласите Маркевича" надо уточнять.

Александр ЗИНЧЕНКО: «Сборную Украины уважают в Европе» 19:40 — ihor7003 Если наши проиграют уже очевидно сколько гамна польется на команду

Украина – Португалия. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2020 19:40 — Ag1077 Выше классом, потому что 3 года назад ЧЕ выиграли? Или потому что Кристинка в составе? Греки то...