Луческу дополнительно взял на матч с Ференцварошем 19-летнего вратаря

На матч Лиги чемпионов против «Ференцвароша» в составе делегации «Динамо» отправилось три голкипера, а не два, как сообщалось ранее.
Третий вратарь - кипер «Динамо» U-21 Валентин Моргун, которому в августе исполнилось 19 лет.
Напомним, что на матч не смог отправиться основной вратарь команды Георгий Бущан. У него диагностирован коронавирус.
Встреча «Ференцварош» – «Динамо» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.