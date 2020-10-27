Луческу дополнительно взял на матч с Ференцварошем 19-летнего вратаря

Валентин Моргун отправился с «Динамо» в Венгрию

  • 27.10.2020 19:17
  • 3782 просмотра
  • 4 комментария
Луческу дополнительно взял на матч с Ференцварошем 19-летнего вратаря
© Динамомания. Валентин Моргун

На матч Лиги чемпионов против «Ференцвароша» в составе делегации «Динамо» отправилось три голкипера, а не два, как сообщалось ранее

Третий вратарь - кипер «Динамо» U-21 Валентин Моргун, которому в августе исполнилось 19 лет.

Напомним, что на матч не смог отправиться основной вратарь команды Георгий Бущан. У него диагностирован коронавирус.

Встреча «Ференцварош» – «Динамо» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.10.2020 20:24
    0
    sidor zalcman, 27.10.2020 19:21
    Хоть увидит красавец Будапешт!
    А так по безвизу сгонять не может, ага
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.10.2020 19:40
    -5
    sidor zalcman, 27.10.2020 19:21
    Хоть увидит красавец Будапешт!
    И что красивого там можно увидеть? Как раз одна из самых невзрачных столиц Европы.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 27.10.2020 19:26
    +3
    Ты правда думаешь, что паренёк за все годы обучения в академии не выезжал на турниры в соседнюю страну?)
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 19:21
    -1
    Хоть увидит красавец Будапешт!
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 27.10.2020 19:26
    +3
    Ты правда думаешь, что паренёк за все годы обучения в академии не выезжал на турниры в соседнюю страну?)
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.10.2020 20:24
    0
    sidor zalcman, 27.10.2020 19:21
    Хоть увидит красавец Будапешт!
    А так по безвизу сгонять не может, ага
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности