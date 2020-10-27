Луческу дополнительно взял на матч с Ференцварошем 19-летнего вратаря

На матч Лиги чемпионов против «Ференцвароша» в составе делегации «Динамо» отправилось три голкипера, а не два, как сообщалось ранее.

Третий вратарь - кипер «Динамо» U-21 Валентин Моргун, которому в августе исполнилось 19 лет.

Напомним, что на матч не смог отправиться основной вратарь команды Георгий Бущан. У него диагностирован коронавирус.

Встреча «Ференцварош» – «Динамо» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по Киеву.