Ференцварош – Динамо. Ребров против Луческу

Игра состоится 28 октября

  • 27.10.2020 16:27
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Ференцварош – Динамо. Ребров против Луческу
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«Ференцварош» – особенная команда для всех болельщиков Динамо. Во-первых, в матче с венгерской командой «Динамо» в далеком 1975 году завоевало первый для себя Кубок Кубков. Во-вторых сейчас «Ференцварош» тренирует легенда украинского футбола Сергей Ребров. И именно с чемпионом Венгрии «Динамо» сыграет во втором туре Лиги Чемпионов, и не имеет права проиграть

Коэффициенты Favbet:3.3 – 3.35 – 2.3

Выход из группы:

Динамо – 14

Ференцварош - 16

Еще пару лет назад вряд ли хоть кто-то из болельщиков «Динамо» мог предположить, что в дуэли между Ребровым и Луческу им придется болеть за румынского тренера. Но то, что казалось невозможным совсем недавно, сейчас – реальность. И шансы Луческу в этом противостоянии чуть лучше.

Как видим из коэффициентов, эксперты не слишком верят в вероятность выхода «Динамо» или «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Чемпионов. После первого тура уверенность в этом лишь усилилась. «Ференцварош» ожидаемо проиграл «Барселоне» 1:5, хотя в начале матча и играл очень неплохо и мог даже открыть счет. «Динамо» также уступило «Ювентусу» 0:2. Киевляне выглядели вполне достойно, но туринцы реализовали свои моменты и добыли победу на классе. Это первое поражение для Мирчи Луческу в роли главного тренера «Динамо». С таким соперником киевляне давно не встречались

И теперь матч против «Ференцвароша» становится ключевым для киевлян. Даже сам Луческу признал, что реальная цель для «Динамо» это борьба за 3-е место в группе и выход в Лигу Европы. Шансов обойти «Ювентус» и «Барселону» практически нет. А вот против венгров «Динамо» считается небольшим фаворитом даже в гостях. «Ференцварош» уже прыгнул выше головы, обыграв в квалификации «Селтик» и загребское «Динамо». Но если сравнить состав «Ференцвароша» и киевского «Динамо», то перевес украинского клуба тут будет заметен

У «бело-синих» перед матчем  возникли неприятности -  из-за позитивного теста на Covid матч пропустят вратарь Георгий Бущан и ключевой защитник Виталий Миколенко. Это серьезные потери, но даже с ними «Динамо» всё равно остается фаворитом. А потому ничего не выдумываем, а просто ставим на объективно более сильную команду. Впрочем, можно и немного перестраховаться и поставить не на чистую победу «Динамо», а на победу с форой (0) на той случай, если матч завершится вничью

Смелый прогноз: победа «Динамо» - 2.3

Надежный прогноз: победа Динамо с форой (0) – 1.61

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Виталий Петровский, Sport.ua

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