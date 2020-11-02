Сергей РЕБРОВ: «Наверное, Суркис расстроился, что мы у него деньги забрали»

Наставник «Ференцвароша» – о ничьей с «Динамо»

  • 02.11.2020 16:15
  • 6319 просмотров
  • 6 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Наверное, Суркис расстроился, что мы у него деньги забрали»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (2:2) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Я сорвал голос еще до игры, на тренировке. Усугубил немножко и во время игры. После первого тайма голоса практически не было. Наверное, футболисты увидели мое состояние и начали играть немножко по-другому. Та контратака, которая произошла, это не одна ошибка потери мяча, но и ошибки остальных линий, обороны и полузащиты, когда спокойно дали ворваться Буяльскому в зоне. И наверное, когда прошла эта передача в штрафную, наверное, мяч можно было выбить.

Мы готовились очень серьезно. Это не только игра против киевского «Динамо», это был первый домашний матч в Лиге чемпионов за 25 лет. Были болельщики на стадионе, это была ответственность команды и я рад, что мы переломили ход игры. Если бы футболисты не поменяли своего отношения, наверное, ничего бы не получилось. Просто говорить, когда в Лиге чемпионов постоянно играет Шахтер, а сейчас там играет «Динамо». Венгерские клубы не знаю, когда играли в последний раз в Лиге чемпионов. Это был «Дебрецен». «Ференцварош» в последний раз играл в Лиге чемпионов 25 лет назад.

Вообще, первое набранное очко в Лиге чемпионов, когда у команды самый низкий коэффициент в группе. Да, могли в конце вырвать победу, но могли и проиграть с гораздо большим счетом. Я и вся команда рады этому очку. Общался ли с Суркисом? Нет, наверное, он расстроился, что мы у него какие-то деньги забрали. Я рад, что игра сложилась так, но для «Динамо» она могла сложиться и лучше», - сказал Ребров.

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Источник — Футбол 1/2/3

(36 голосов)

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Комментарии
    polesse2000
      polesse2000, 02.11.2020 17:39
    +1
    Ничего страшного не произошло! Тактическая ошибка Луческу, что не заменил Сидорчука. В Киеве будет совсем другая игра, и Луч будет более внимателен. Он умеет делать выводы из своих ошибок. он же не Лесик с Хачом. Одно плохо, что Супряга никак не может начать забивать в ЛЧ.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.11.2020 17:33
    0
    Подипнул
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 17:28
    0
    Ясный перец.
    Каждый участник группового этапа получит по 15,25 миллиона, каждая победа на этой стадии принесет клубу 2,7 миллиона. За выход в 1/8 финала можно будет заработать 9,5 миллиона, четвертьфинал - 10,5, полуфинал - 12. За участие в финале команды пополнят казну на 15 миллионов, за победу - дополнительно четыре миллиона.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 17:24
    0
    Ребров канеш шикарный тренер, удачи ему и его команде.
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    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 17:20
    -3
    Так не забирали б
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 16:22
    -8
    ,а как он растроится если в Украине на нск вы заберёте евровесну у атобуссса
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 02.11.2020 17:39
    +1
    Ничего страшного не произошло! Тактическая ошибка Луческу, что не заменил Сидорчука. В Киеве будет совсем другая игра, и Луч будет более внимателен. Он умеет делать выводы из своих ошибок. он же не Лесик с Хачом. Одно плохо, что Супряга никак не может начать забивать в ЛЧ.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.11.2020 17:33
    0
    Подипнул
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 17:28
    0
    Ясный перец.
    Каждый участник группового этапа получит по 15,25 миллиона, каждая победа на этой стадии принесет клубу 2,7 миллиона. За выход в 1/8 финала можно будет заработать 9,5 миллиона, четвертьфинал - 10,5, полуфинал - 12. За участие в финале команды пополнят казну на 15 миллионов, за победу - дополнительно четыре миллиона.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 17:24
    0
    Ребров канеш шикарный тренер, удачи ему и его команде.
    Ссылка
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