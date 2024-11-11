«Я сразу понял». Дубинчак объяснил бессмысленное удаление в Лиге Европы

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак рассказал о своем удалении в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:4). Футболист признался, что сразу понял, что будет удален.

«Я подвел команду, я оставил команду вдесятером. Я понимаю, это был ответственный момент, соперник был по зубам, в такой момент нельзя подводить команду. Я еще раз хочу извиниться перед болельщиками, результат полностью на мне. В полном составе этот соперник был по зубам, может быть.

В момент, когда прыгал в подкат, думал, что он достает мяч и будет подавать. Старался прыгнуть параллельно мячу, из-за того, что мяч выпустил и пробежал немного дальше, моя траектория вышла ему в ногу. Так произошло случайно, даже не хотел контакта с ним. Хотел прыгнуть как когда перекрываешь пас.

«Из-за того, что он не получил мяч, я заехал ему в ногу. После того как рефери к нему подошел, я сразу понял, что это красная карточка, потому что я почувствовал, как моя нога была выше его голеностопа», – сказал Владислав.

Киевляне проиграли четыре стартовых тура в Лиге Европы. Подопечные Александра Шовковского уступили «Лацио» (0:3), «Хоффенхайму» (0:2), «Роме» (0:1) и «Ференцварошу» (0:4).