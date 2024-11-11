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  4. «Я сразу понял». Дубинчак объяснил бессмысленное удаление в Лиге Европы
Лига Европы
11 ноября 2024, 12:04 |
1014
2

«Я сразу понял». Дубинчак объяснил бессмысленное удаление в Лиге Европы

Футболиста удалили в начале матча против «Ференцвароша»

11 ноября 2024, 12:04 |
1014
2
«Я сразу понял». Дубинчак объяснил бессмысленное удаление в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Дубинчак

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак рассказал о своем удалении в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:4). Футболист признался, что сразу понял, что будет удален.

«Я подвел команду, я оставил команду вдесятером. Я понимаю, это был ответственный момент, соперник был по зубам, в такой момент нельзя подводить команду. Я еще раз хочу извиниться перед болельщиками, результат полностью на мне. В полном составе этот соперник был по зубам, может быть.

В момент, когда прыгал в подкат, думал, что он достает мяч и будет подавать. Старался прыгнуть параллельно мячу, из-за того, что мяч выпустил и пробежал немного дальше, моя траектория вышла ему в ногу. Так произошло случайно, даже не хотел контакта с ним. Хотел прыгнуть как когда перекрываешь пас.

«Из-за того, что он не получил мяч, я заехал ему в ногу. После того как рефери к нему подошел, я сразу понял, что это красная карточка, потому что я почувствовал, как моя нога была выше его голеностопа», – сказал Владислав.

Киевляне проиграли четыре стартовых тура в Лиге Европы. Подопечные Александра Шовковского уступили «Лацио» (0:3), «Хоффенхайму» (0:2), «Роме» (0:1) и «Ференцварошу» (0:4).

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Динамо Киев Ференцварош Ференцварош - Динамо Лига Европы Владислав Дубинчак
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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Gargantua81
от переизбытка желания на фоне недостатка класса
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+5
Sergei Aalst
все ждали 0:0,по логике,а вышло по логике ,но в другую сторону 
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+1
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