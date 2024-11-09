ДУБИНЧАК – о критике фанатов: «Не трогайте семью, не переходите границы»

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак отреагировал на критику фанатов после матча с «Ференцварошем» (0:4).

«Дорогие болельщики Динамо! Последние дни были морально тяжелые из-за моей ошибки, которую допустил в крайнем матче.

Полностью понимаю и принимаю цену действий и знаю, что из-за меня команда не добыла важный для нас результат. Понимаю все ваши возмущения и критику, но никто не застрахован от ошибок. Вы можете писать и возмущаться в комментариях, говорить в лицо, но просьба не трогать мою семью и не переходить границ.

Эмоции эмоциями, знаю, как преданно вы поддерживаете клуб, но давайте не забывать, что все мы люди в первую очередь, а не роботы.

Я с детства защищаю цвета Динамо и готов отдавать все силы за Эмблему! Еще раз приношу извинения за свои действия», – написал Дубинчак в Инстаграме.

В матче с «Ференцварошем» Дубинчак получил красную карточку на 17-й минуте матча, после чего киевляне пропустили четыре гола.