Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДУБИНЧАК – о критике фанатов: «Не трогайте семью, не переходите границы»
Лига Европы
09 ноября 2024, 21:50 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:06
1748
3

ДУБИНЧАК – о критике фанатов: «Не трогайте семью, не переходите границы»

Защитник киевлян отреагировал на критику фанатов после матча Лиги Европы

09 ноября 2024, 21:50 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:06
1748
3
ДУБИНЧАК – о критике фанатов: «Не трогайте семью, не переходите границы»
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак отреагировал на критику фанатов после матча с «Ференцварошем» (0:4).

«Дорогие болельщики Динамо! Последние дни были морально тяжелые из-за моей ошибки, которую допустил в крайнем матче.

Полностью понимаю и принимаю цену действий и знаю, что из-за меня команда не добыла важный для нас результат. Понимаю все ваши возмущения и критику, но никто не застрахован от ошибок. Вы можете писать и возмущаться в комментариях, говорить в лицо, но просьба не трогать мою семью и не переходить границ.

Эмоции эмоциями, знаю, как преданно вы поддерживаете клуб, но давайте не забывать, что все мы люди в первую очередь, а не роботы.

Я с детства защищаю цвета Динамо и готов отдавать все силы за Эмблему! Еще раз приношу извинения за свои действия», – написал Дубинчак в Инстаграме.

В матче с «Ференцварошем» Дубинчак получил красную карточку на 17-й минуте матча, после чего киевляне пропустили четыре гола.

По теме:
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
Богдан Леднев рассказал о подготовке к матчу с Динамо
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Победа над Янг Бойз? Шахтер здорово настроился на игру»
Владислав Дубинчак Ференцварош Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский Динамо - Ференцварош
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Лунина легкий матч и ассист, хет-трик Винисиуса. Реал вернулся к победам
Футбол | 09 ноября 2024, 17:02 15
У Лунина легкий матч и ассист, хет-трик Винисиуса. Реал вернулся к победам
У Лунина легкий матч и ассист, хет-трик Винисиуса. Реал вернулся к победам

Голы Винисиуса и Беллингема

ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
Футбол | 09 ноября 2024, 16:33 3
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги

Украинский вратарь помог «Реалу» забить третий гол в ворота «Осасуны»

«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
Футбол | 09.11.2024, 12:43
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Бокс | 09.11.2024, 09:10
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Левый Берег заполнит паузу спаррингом с Полесьем
Футбол | 09.11.2024, 21:37
Левый Берег заполнит паузу спаррингом с Полесьем
Левый Берег заполнит паузу спаррингом с Полесьем
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Теж мені зірка футболу ! Кусок футбольного гівна рівня сільгоспкоманди ☝️
Ответить
+4
Fitness.sports
В отличие от Сашо он извинился.
Ответить
0
COBA
Кому воно треба?
Занадто високої думки про себе.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
08.11.2024, 08:25 11
Футбол
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 40
Футбол
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
08.11.2024, 10:03 2
Бокс
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 48
Футбол
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
08.11.2024, 07:55 8
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем