Прогноз на матч Ювентус - Барселона от Александра Шовковского: голов мало

Игра состоится 28 октября

  • 27.10.2020 16:06
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Прогноз на матч Ювентус - Барселона от Александра Шовковского: голов мало

«Ювентус» победил в Киеве (2:0), «Барселона» начала сезон Лиги чемпионов с 5:1 против «Ференцвароша». Теперь лидеры группы G играют между собой - это матч с очень яркой вывеской, но все же не самый важный с точки зрения турнирной стратегии. Как может завершиться встреча грандов анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Новому тренеру нужно время - это о Андреа Пирло. Легендарный футболист - не новичок в «Ювентусе», но он - новичок в профессии тренера. Пирло провел во главе «Юве» всего пять матчей: команда одержала две победы и трижды сыграла вничью.

Якобы неплохие результаты, но «Ювентус» потерял очки с «Кротоне» и «Вероной» - оба матча завершились ничьими 1:1, а от чемпиона, конечно, ждали только побед. Пирло оправдывается тем, что команда только создается и ошибок в таком процессе не избежать.

Впрочем, в Лиге чемпионов туринцы стартовали без особых проблем - 2:0 на поле «Динамо». Андреа говорил, что очень важно психологически начать именно с победы, и с этим его команда справилась.

Если не следить за чемпионатом Испании, и делать выводы только по Лиге чемпионов, то у «Барселоны» все замечательно. 5:1 с «Ференцварошем» - именно такой результат и стоит ожидать от «Барсы». Но в Ла Лиге у команды Рональда Кумана проблемы - она ​​не выиграет три тура подряд и идет на 12 месте.

После двух уверенных побед на старте - 4:0 с «Вильярреалом» и 3:0 с «Сельтой» - начались потери очков. «Барселона» сыграла вничью с «Севильей» (1:1), а в последних двух матчах уступила: 0:1 «Хетафе» и 1:3 «Реала».

Лионель Месси за шесть матчей забил всего два гола и сделал один ассист - это тоже проблема. Особенно на фоне тех проблем, которые были в Кумана и Месси - Лео остался в клубе с большим скандалом, но пока не делает разницу, как раньше.

«Ювентус» - «Барселона». Прогноз

У «Ювентуса» в этом сезоне был только один матч с соперником, которого можно назвать топовым - 2:2 с «Ромой». Но тогда на поле был Роналду и основной вариант защиты. После ничьей с «Вероной» не очень верится, что команда Пирло победит «Барселону».

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Виталий Петровский, Sport.ua

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