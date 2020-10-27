Вице-президент Ворсклы: «Не получали предложений по Ризныку»

Полтавский клуб не собирается продавать своего вратаря

  • 27.10.2020 16:22
  • 463 просмотра
  • 1 комментарий
Вице-президент Ворсклы: «Не получали предложений по Ризныку»
© vorskla.com.ua

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак опроверг информацию об интересе «Шахтера» к голкиперу команды Дмитрию Ризныку:

«По нашим футболистам сейчас много разговоров, и не только по вратарям. Но никаких официальных предложений мы не получали, в том числе и по Диме.

Мы вообще сейчас полностью заняты работой на результат в чемпионате Украины, это на данный момент наша главная задача».

Ранее сообщалось о том, что Ризнык может заменить Бущана в сборной Украины.

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Источник — Footboom

(4 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.10.2020 16:52
    0
    А тут местные "пророки" сообщали, что Ризнык уже заключил предварительный договор с копанкой.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.10.2020 16:52
    0
    А тут местные "пророки" сообщали, что Ризнык уже заключил предварительный договор с копанкой.
    Ссылка
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