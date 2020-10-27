Вице-президент Ворсклы: «Не получали предложений по Ризныку»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак опроверг информацию об интересе «Шахтера» к голкиперу команды Дмитрию Ризныку:

«По нашим футболистам сейчас много разговоров, и не только по вратарям. Но никаких официальных предложений мы не получали, в том числе и по Диме.

Мы вообще сейчас полностью заняты работой на результат в чемпионате Украины, это на данный момент наша главная задача».

Ранее сообщалось о том, что Ризнык может заменить Бущана в сборной Украины.