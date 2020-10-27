Олег ЛУЖНЫЙ: «Впервые слышу об интересе Львова»

Экс-тренер «Динамо» опроверг слухи о том, что может возглавить ФК «Львов»

  • 27.10.2020 15:44
  • 915 просмотров
  • 2 комментария
Олег ЛУЖНЫЙ: «Впервые слышу об интересе Львова»
© ФК Динамо Киев. Олег Лужный

Экс-тренер «Динамо» Олег Лужный опроверг информацию о том, что он может занять пост главного тренера ФК «Львов», который стал вакантным после отставки Георгия Цецадзе:

– Я впервые слышу об интересе со стороны «Львова».

- Есть ли другие предложения, рассматриваете ли какие-то варианты?
– Рассматриваем, но посреди сезона никто не пойдет в команду. Нужно идти либо в начале сезона, либо между первым и вторым кругом.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.10.2020 16:14
    +2
    фекалу что с тренером, что без - результаты будут одни и те же
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.10.2020 16:05
    +2
    зачем портить репутацию сотрудничая с клубом аферистов?
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.10.2020 16:14
    +2
    фекалу что с тренером, что без - результаты будут одни и те же
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.10.2020 16:05
    +2
    зачем портить репутацию сотрудничая с клубом аферистов?
    Ссылка
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