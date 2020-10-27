Олег ЛУЖНЫЙ: «Впервые слышу об интересе Львова»

Экс-тренер «Динамо» Олег Лужный опроверг информацию о том, что он может занять пост главного тренера ФК «Львов», который стал вакантным после отставки Георгия Цецадзе:

– Я впервые слышу об интересе со стороны «Львова».

- Есть ли другие предложения, рассматриваете ли какие-то варианты?

– Рассматриваем, но посреди сезона никто не пойдет в команду. Нужно идти либо в начале сезона, либо между первым и вторым кругом.