Ман Юнайтед
0 : 0
РБ Лейпциг
28.10.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Лидеры группы H определят, кто сильнее

  • 27.10.2020 18:59
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Манчестер Юнайтед – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© The Busby Babe

28 октября во втором туре Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «РБ Лейпциг». Поединок в Манчестере начнется в 22:00 по Киеву.

В группе H Лиги чемпионов ожидается интересная борьба за выход в плей-офф. На это место претендуют сразу три клуба - «Манчестер Юнайтед», «Лейпциг» и ПСЖ. «Истанбул» является аутсайдером квартета. В первом туре МЮ и «Лейпциг» одержали победы и вышли в лидеры группы. Вся борьба за плей-офф еще впереди, но уже по исходу этого матча один из клубов займет более комфортное место.

«Манчестер Юнайтед» на старте нового сезона играл не совсем стабильно. В Премьер-лиге после 5-ти туров манкунианцы занимают 15-е место (!), имея лишь 7 очков в активе. Команда потерпела разгромные поражения от «Кристал Пэлас» (1:3) и от «Тоттенхэма» (1:6). Что обидно, ведь «шпорам» МЮ проиграл на «Олд Траффорд». Эти неудачи команда перекрыла игрой в Лиге чемпионов. В стартовом туре подопечные Уле Гуннара Сульшера в напряженном противостоянии обыграли ПСЖ (2:1). После этого в чемпионате команда расписала мировую с «Челси» (0:0). Сезон длинный, у команды еще будет шанс исправить положение. 

«Лейпциг» после успешного прошлого сезона, в котором команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, крайне уверенно стартовал в новом сезоне. Немецкий клуб несмотря на уход Тимо Вернера сохраняет стабильность. Подопечные Юлиана Нагельсманна возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги после пяти туров. В активе команды четыре уверенные победы («Майнц», «Шальке», «Аугсбург», «Герта») и одна ничья (1:1 с «Байером»). В прошлом туре «Лейпциг» спокойно обыграл «Истанбул» (2:0). 

«Манчестер Юнайтед» в межсезонье серьезно усилил свой состав, но пока новички не могут набрать форму. Вся игра МЮ строится вокгруг персоны Бруну Фернандеша. У «Лейпцига» после ухода Вернера бремя лидерства на себя взяли Форсберг, Забитцер. Неплохо в атаке играет Юссуф Поульсен, на счету которого уже 3 гола в сезоне. 

Перед этим матчем у «Манчестер Юнайтед» травмированы Лингард и Байи, у «Лейпцига» недавно восстановился Забитцер, травмы Лаймера и Клостерманна. 

Болельщиков ожидает равный матч. «Ман Юнайтед» не стабильный на старте сезона, у «Лейпцига» более целостная игра, но по составу немцы немного уступают своим соперникам. Также интересным может быть тренерская дуэль Сульшера и Нагельсманна. Кто лучше нивелирует сильные стороны соперника. «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне еще не выигрывал на своем поле - у команды два поражения и ничья на «Олд Траффорд». Очень сложно будет и в этот раз.  

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа - Туанзебе, Линделеф, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Фернандеш, Теллес, Ван де Бек, Кавани, Марсьяль.

«Лейпциг»: Гулачи - Хенрикс, Упамекано, Конате, Анхелиньо, Кампль, Нкунку, Забитцер, Ольмо, Форсберг, Поульсен.

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28 октября, среда

«Манчестер Юнайтед» - «РБ Лейпциг»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». Начало - в 22:00
Прямая трансляция на MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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