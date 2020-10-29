28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (5:0).
Голы забили: Гринвуд, 21, Рэшфорд, 74, 78, 90+2, Марсьяль, 87 (пен).
Смотрите видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 5:0
ГОЛ! 1:0. Гринвуд, 21 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Рэшфорд, 74 мин.
ГОЛ! 3:0. Рэшфорд, 78 мин.
ГОЛ! 4:0. Марсьяль, 87 мин. (пен).
ГОЛ! 5:0. Рэшфорд, 90+2 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|87'
|ГОЛ ! С пенальти забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
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Источник — Футбол 1/2/3
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