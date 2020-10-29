Ман Юнайтед
5 : 0
РБ Лейпциг
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Юнайтед – РБ Лейпциг – 5:0. Хет-трик Рэшфорда. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.10.2020 01:09
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Ман Юнайтед – РБ Лейпциг – 5:0. Хет-трик Рэшфорда. Видео голов и обзор игры
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28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (5:0).

Голы забили: Гринвуд, 21, Рэшфорд, 74, 78, 90+2, Марсьяль, 87 (пен).

Смотрите видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» (Англия)  «РБ Лейпциг» (Германия) – 5:0

ГОЛ! 1:0. Гринвуд, 21 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:0. Рэшфорд, 74 мин.

ГОЛ! 3:0. Рэшфорд, 78 мин.

ГОЛ! 4:0. Марсьяль, 87 мин. (пен).

ГОЛ! 5:0. Рэшфорд, 90+2 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
87' ГОЛ ! С пенальти забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
78' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
76' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
21' ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
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Источник — Футбол 1/2/3

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