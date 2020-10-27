Вячеслав ШЕВЧУК: «Проблемы Львова идут от руководства клуба»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «Львова» от «Днепра-1» (0:4) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

Напомним, после этого матча главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе подал в отставку.

«В целом проблемы идут от руководства клуба, потому что нужно выбрать путь, куда команда хочет двигаться. Было направление по бразильцам, сейчас по-другому. Нужно определиться со стратегией клуба, как развивать дальше. Идет негатив и поражения, это выливается в увольнение главного тренера», - сказал Шевчук.