Паулу ФОНСЕКА: «Ничья с Миланом - положительный результат»

«Рома» трижды уступала в счете

  • 27.10.2020 05:46
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Паулу ФОНСЕКА: «Ничья с Миланом - положительный результат»
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В поединке 5-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома сыграл вничью в матче с «Ромой» (3:3). Главный тренер римлян Паулу Фонсека прокомментировал результат.

«Хорошо то, что мы забили три мяча. Но то, что пропустили три — уже не так хорошо. Игра была равная, мы быстро пропустили, но здорово и смело отреагировали.

Это не тот результат, которого мне бы хотелось. Я хотел победить. Но учитывая всё, что произошло. Учитывая, что мы трижды уступали в счёте, думаю, это положительный результат», - сказал Фонсека.

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Источник — Football-Italia

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