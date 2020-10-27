Паулу ФОНСЕКА: «Ничья с Миланом - положительный результат»

В поединке 5-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома сыграл вничью в матче с «Ромой» (3:3). Главный тренер римлян Паулу Фонсека прокомментировал результат.

«Хорошо то, что мы забили три мяча. Но то, что пропустили три — уже не так хорошо. Игра была равная, мы быстро пропустили, но здорово и смело отреагировали.

Это не тот результат, которого мне бы хотелось. Я хотел победить. Но учитывая всё, что произошло. Учитывая, что мы трижды уступали в счёте, думаю, это положительный результат», - сказал Фонсека.