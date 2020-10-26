5-й тур
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рома вырвала ничью в битве с Миланом

Миланский клуб потерял очки в матче 5-го тура Серии А

  • 26.10.2020 23:52
  • 148 просмотров
  • 1 комментарий
Рома вырвала ничью в битве с Миланом
© ФК Милан

В поединке 5-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома сыграл вничью в матче с «Ромой» (3:3).

«Милан» — «Рома» — 3:3
Голы: Ибрагимович, 2, 79, с пенальти, Салемакерс, 47 — Джеко, 14, Верету, 71, с пенальти, Кумбула, 84

«Милан»: Тэтэрушану, Романьоли, Калабрия, Кьер, Тео, Чалханоглу, Салемакерс (Крунич, 72), Беннасер, Кессиэ, Ибрагимович, Рафаэл Леау (Кастильехо, 72).
«Рома»: Миранте, Спинаццола, Рожер, Манчини, Карсдорп (Бруно Перес, 66), Мхитарян, Пеллегрини (Кристанте, 76), Педро, Верету (Вильяр, 86), Кумбула, Джеко.
Предупреждения: Рафаэл Леау (70), Ибрагимович (75), Педро (77), Кристанте (81), Тео (82).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    adidas777
      adidas777, 27.10.2020 00:28
    0
    Отличный матч!
    Милан больше заслужил на победу, особенно в концовке.
    Но в общем две команды показали отличный футбол!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 27.10.2020 00:28
    0
    Отличный матч!
    Милан больше заслужил на победу, особенно в концовке.
    Но в общем две команды показали отличный футбол!
    Ссылка
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