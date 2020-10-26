Рома вырвала ничью в битве с Миланом

В поединке 5-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома сыграл вничью в матче с «Ромой» (3:3).
«Милан» — «Рома» — 3:3
Голы: Ибрагимович, 2, 79, с пенальти, Салемакерс, 47 — Джеко, 14, Верету, 71, с пенальти, Кумбула, 84
«Милан»: Тэтэрушану, Романьоли, Калабрия, Кьер, Тео, Чалханоглу, Салемакерс (Крунич, 72), Беннасер, Кессиэ, Ибрагимович, Рафаэл Леау (Кастильехо, 72).
«Рома»: Миранте, Спинаццола, Рожер, Манчини, Карсдорп (Бруно Перес, 66), Мхитарян, Пеллегрини (Кристанте, 76), Педро, Верету (Вильяр, 86), Кумбула, Джеко.
Предупреждения: Рафаэл Леау (70), Ибрагимович (75), Педро (77), Кристанте (81), Тео (82).
Источник — Sport.ua
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Милан больше заслужил на победу, особенно в концовке.
Но в общем две команды показали отличный футбол!
Милан больше заслужил на победу, особенно в концовке.
Но в общем две команды показали отличный футбол!
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