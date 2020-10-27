5-й тур
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Милан – Рома – 3:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Италии

  • 27.10.2020 03:46
  • 284 просмотра
  • 1 комментарий
Милан – Рома – 3:3. Видео голов и обзор матча

В поединке 5-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома сыграл вничью в матче с «Ромой» (3:3).

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Мараш Кумбула (Рома).
79' ГОЛ ! С пенальти забил Златан Ибрагимович (Милан).
71' ГОЛ ! С пенальти забил Джордан Веретут (Рома).
47' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Саелемакезерс (Милан).
14' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
2' ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    62maksim
    online
      62maksim, 27.10.2020 04:37
    0
    Ібра так розігрався 😏
    Ссылка
    62maksim
    online
      62maksim, 27.10.2020 04:37
    0
    Ібра так розігрався 😏
    Ссылка
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