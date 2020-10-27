В поединке 5-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома сыграл вничью в матче с «Ромой» (3:3).
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Мараш Кумбула (Рома).
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Златан Ибрагимович (Милан).
|71'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джордан Веретут (Рома).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Саелемакезерс (Милан).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
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Источник — Sport.ua
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