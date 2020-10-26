Первая лига. Черноморец впервые проиграл, успех Волыни

В 9-м туре чемпионата Первой лиги первое поражение в сезоне потерпел «Черноморец». Одесская команда на своем поле неожиданно уступила «Ниве» Тернополь, которая находилась в нижней части таблицы.

Хозяева забили первыми, но «Нива» ответила двумя голами Дмитрия Скакуна. «Черноморец» остается лидером с 18 очками, а «Горняк-Спорт» отстает всего на 1 пункт.

Топ-3 замыкает «Волынь», которая обыграла «Полесье».

Первая лига. 9-й тур

Кремень - ВПК-Агро 2:0

Голы: Геловани, 70, Сорокин, 90

Волынь - Полесье 1:0

Гол: Оринчак, 72

Оболонь - Кристалл 0:1

Гол: Семенина, 55

Черноморец - Нива 1:2

Гол: Авагимян, 35 - Скакун, 59, 66

Турнирная таблица Первой лиги