9-й тур
Черноморец
1 : 2
Нива Т
26.10.2020, FT

Первая лига. Черноморец впервые проиграл, успех Волыни

Лидер уступил, но пока сохраняет первое место

  • 26.10.2020 20:56
  • 1012 просмотров
  • 4 комментария
Первая лига. Черноморец впервые проиграл, успех Волыни
© fcnyva.com

В 9-м туре чемпионата Первой лиги первое поражение в сезоне потерпел «Черноморец». Одесская команда на своем поле неожиданно уступила «Ниве» Тернополь, которая находилась в нижней части таблицы.

Хозяева забили первыми, но «Нива» ответила двумя голами Дмитрия Скакуна. «Черноморец» остается лидером с 18 очками, а «Горняк-Спорт» отстает всего на 1 пункт.

Топ-3 замыкает «Волынь», которая обыграла «Полесье».

Первая лига. 9-й тур

Кремень - ВПК-Агро 2:0
Голы: Геловани, 70, Сорокин, 90

Волынь - Полесье 1:0
Гол: Оринчак, 72

Оболонь - Кристалл 0:1
Гол: Семенина, 55

Черноморец - Нива 1:2
Гол: Авагимян, 35 - Скакун, 59, 66

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 26.10.2020 21:37
    0
    Чорноморець програв, 1925 програв, Агробізнес програв, Оболонь програла. Думаю нас очікує дуже цікава перша ліга.
    Ссылка
    Den Svyrydenko
    online
      Den Svyrydenko, 26.10.2020 21:20
    +1
    у 2 таймі Нива продемонструвала гарну комбінаційну гру, хороший контроль м'яча, вдалий високий пресинг і виходи у контр-атаки. Заслужена вольова перемога над лідером таблиці у них вдома
    Ссылка
    Ruslan0183
      Ruslan0183, 26.10.2020 21:15
    +1
    Нива здивувала.
    Молодці
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 26.10.2020 21:00
    0
    Ганьба
    Ссылка
    Den Svyrydenko
    online
      Den Svyrydenko, 26.10.2020 21:20
    +1
    у 2 таймі Нива продемонструвала гарну комбінаційну гру, хороший контроль м'яча, вдалий високий пресинг і виходи у контр-атаки. Заслужена вольова перемога над лідером таблиці у них вдома
    Ссылка
    Ruslan0183
      Ruslan0183, 26.10.2020 21:15
    +1
    Нива здивувала.
    Молодці
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 26.10.2020 21:37
    0
    Чорноморець програв, 1925 програв, Агробізнес програв, Оболонь програла. Думаю нас очікує дуже цікава перша ліга.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 26.10.2020 21:00
    0
    Ганьба
    Ссылка
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