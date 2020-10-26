Первая лига. Горняк-Спорт разгромил Металлист, победы Николаева и Вереса

Состоялись три матча 9-го тура Первой лиги Украины. «Горняк-Спорт» разгромил «Металлист 1925», «Прикарпатье» уступило «Николаеву», а «Верес» обыграл «Агробизнес».
Чемпионат Украины, 9-й тур
«Горняк-Спорт» – «Металлист 1925» – 3:0
Гол: Козыренко 23, 52, 84
«Горняк-Спорт»: Сытников, Суханов, Векляк, Карась, Герт, Козыренко, Петрусенко, Семенов, Мурза, Герасимец, Чередниченко
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Братков, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов, Холод, Крыськив, Кравченко, Лукас, Коробка.
«Прикарпатье» – «Николаев» – 0:1
Гол: Кулинич (55)
«Прикарпатье»: Сердюк, Кузьмин (Хома 79), Воробчак, Семотюк (Цюцюра 66), Дытко, Вацеба, Барчук, Пархуць, Конкольняк (Сикач 46), Шпирка (Борисевич 66), Кохман (Пастух 50).
«Николаев»: Лободров, Кулинич, Березянский, Кушниренко, Ульянов, Охрончук, Витенчук (Фальковский 90+4), Мельничук (Куксенко 20), Одарюк, Паламар (Порох 72), Яворский (Прядун 87).
«Верес» – «Агробизнес» – 2:0
Голы: Шестаков (22, 33)
«Верес»: Когут Богдан, Солдат, Махнев, 8 Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Петько (Кучеров, 83), Тимофеенко (Хоцяновский, 73), Гегедош (Соломко, 77), Пасич Геннадий, Шестаков
«Агробизнес»: Мозиль, Юхимович, Дидык (Груша, 79), Когут Николай, Курило, Слотюк, Семенюк (Писко, 72), Думанюк (Косовский , 64), Когут Иван, Черненко, Петров (Семенец, 46).
Источник — Sport.ua
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