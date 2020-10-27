В поединке 9-го тура Первой лиги Украины «Кремень» дома обыграл «ВПК-Агро» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кремень» — «ВПК-Агро» — 2:0
Голы: Геловани, 70, Сорокин, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кремень.
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кремень.
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Источник — ФК Кремень
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