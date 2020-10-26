Карлос ДЕ ПЕНА: «Главное, что Луческу хочет победить Шахтер»

Хавбек «Динамо» – о связях главного тренера принципиальным соперником

  • 26.10.2020 15:55
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Карлос ДЕ ПЕНА: «Главное, что Луческу хочет победить Шахтер»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился мнением о главном тренере команды Мирче Луческу. 

– Вы – не украинец и не застали времена, когда Луческу тренировал «Шахтер». Понимаете, почему вокруг его назначения было столько шума и хейта от ультрас?
– Да, я не украинец, но я все понимаю и знаю историю. Конечно, я слышал о Луческу до своего прихода в «Динамо». Это тренер, который много лет в футболе. Знаю, что он тренировал «Шахтер» 12 лет, выиграл с клубом Кубок УЕФА и много титулов. Но Луческу – топ-профессионал, очень любит футбол. Сейчас он выполняет отличную работу в «Динамо».

У каждого клуба есть активные фанаты, которые будут бороться за команду и за принципы, в которые они верят.

Каждый тренер, футболист или человек имеет свое прошлое. История знает немало случаев, когда игроки переходят к сопернику. И так будет продолжаться. Самое важное, что Луческу хочет победить «Шахтер».

В Турции он тренировал двух принципиальных соперников – «Бешикташ» и «Галатасарай». В Румынии работал с «Динамо» Бухарест и «Рапидом».

Теперь он тренер «Динамо», который хочет лучшего для команды и для каждого из нас. Это единственная вещь, которая меня волнует. Я вижу работу, которую он выполняет каждый день, и очень счастлив работать с таким тренером. Он один из лучших в своем деле.

Думаю, его приглашение – это очень правильное решение президента. Луческу – 75 лет, но он очень мотивирован. Он много работает и каждый день показывает, какие вещи мы можем улучшить, чтобы стать лучше. Нам был нужен такой человек в «Динамо». Теперь нам нужно учиться и слушать его, ведь у него огромный опыт.

– Со стороны выглядит, что Луческу – авторитет для игроков. А какие у него человеческие качества?
– Я очень уважаю его карьеру и все команды, в которых он работал. Но больше всего уважаю то, как он ведет себя каждый день.

Он очень вежливый и корректный, но вместе с тем амбициозный. Постоянно подталкивает игроков работать и развиваться. Он всегда приходит вовремя на тренировки, каждый день пытается показать какие-то новые вещи, стоит возле поля даже в сильный дождь – это лучший пример, он заслуживает наибольшее уважение.

Луческу не только фантастический тренер, но и замечательный человек. Я даже говорил своей семье и друзьям, что хотел бы в его возрасте быть таким же энергичным и иметь столько страсти. Луческу любит и живет футболом. В свои 75 лет он заряжает нас своей энергией. 

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Источник — Трибуна

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