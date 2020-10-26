ФОТО. Костюк поблагодарила фанатов за поддержку после финала в Мэйконе

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала снятие с финального матча на турнире в Мэйконе из-за судорог в третьем сете.
«Я боролась изо всех сил, но, к сожалению, конец получился не таким, как я надеялась. По крайне мере, после длительных уговоров мои ноги решили, что могут снова функционировать, и вернули меня в комнату. Спасибо всем за поддержку», – написала Марта в инстаграме.
Напомним, Костюк обновила личный рекорд в рейтинге WTA.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Отдыхай и снова в бой, верим в тебя, Мартулька!
Отдыхай и снова в бой, верим в тебя, Мартулька!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.