ФОТО. Костюк поблагодарила фанатов за поддержку после финала в Мэйконе

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала снятие с финального матча на турнире в Мэйконе из-за судорог в третьем сете.

«Я боролась изо всех сил, но, к сожалению, конец получился не таким, как я надеялась. По крайне мере, после длительных уговоров мои ноги решили, что могут снова функционировать, и вернули меня в комнату. Спасибо всем за поддержку», – написала Марта в инстаграме.

Напомним, Костюк обновила личный рекорд в рейтинге WTA.