ФОТО. Костюк поблагодарила фанатов за поддержку после финала в Мэйконе

Украинка не смогла доиграть матч из-за судорог

  • 26.10.2020 13:30
  • 747 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Костюк поблагодарила фанатов за поддержку после финала в Мэйконе
© Инстаграм Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала снятие с финального матча на турнире в Мэйконе из-за судорог в третьем сете

«Я боролась изо всех сил, но, к сожалению, конец получился не таким, как я надеялась. По крайне мере, после длительных уговоров мои ноги решили, что могут снова функционировать, и вернули меня в комнату. Спасибо всем за поддержку», – написала Марта в инстаграме.

Напомним, Костюк обновила личный рекорд в рейтинге WTA.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Disiny7
      Disiny7, 26.10.2020 13:38
    +6
    Ну вот и чудненько! А то напугала общественность
    Отдыхай и снова в бой, верим в тебя, Мартулька!
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 26.10.2020 13:38
    +6
    Ну вот и чудненько! А то напугала общественность
    Отдыхай и снова в бой, верим в тебя, Мартулька!
    Ссылка
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