Ничья Шахтера, единоличное Динамо, отставка во Львове и разгром в Запорожье

В туре состоялась смена лидера. Точнее, лидеров: «Динамо», обыграв «Александрию», единолично возглавило турнирную таблицу, так как делившая с киевлянами Олимп «Ворскла» сыграла вничью с «Шахтером». В итоге полтавчане переместились на «чистое» второе место, «Шахтер» остался на третьем. А еще тур ознаменовался второй в сезоне тренерской отставкой. После очередного поражения – на этот раз от «Днепра-1», «на выход» попросился наставник «Львова» Цецадзе. Руководством клуба отставка была принята.

Проблема тура

Изначально поединок «Шахтера» и «Ворсклы» должен был состояться на поле подопечных Юрия Максимова. Но из-за того, что Полтава попала в «красную зону» коронавирусной градации, согласно медпротоколу, игру там было проводить нельзя. В качестве замены поля «ворскляне» предлагали Кременчуг и Александрию, но и там игра не состоялась. На этот раз потому, что в этих городах не нашлось гостиниц, которые отвечают самым строгим эпидемиологическим требованиям УЕФА (футболисты «Шахтера» должны были проживать в одноместных номерах). В итоге центральный поединок тура было решено перенести в Киев. На стадионе имени Банникова принимающей стороной был «Шахтер», а в матче второго круга хозяином поля будет «Ворскла»: игра должна состояться в Полтаве.

Матч тура

На игру против «Ворсклы» наставник «горняков» Каштру выставил тот же состав, что и в Мадриде против «Реала». Однако на этот раз донецкая молодежь, разбавленная Марлосом и Дентиньо, победить не смогла. Хотя «Шахтер» и владел всеми видами инициативы, а большую часть второго тайма имел численное большинство, «Ворскла» оказалась крепким орешком – ничья. Более того, если бы гости в начале первого тайма реализовали все свои моменты, они наверняка бы победили.

Ошибка тура

«Ворскла» повела в счете в игре с «горняками» после грубейшей ошибки центрбека хозяев Бондаря. Корниенко отпасовал на Валерия, тот не попал по мячу, и подарком защитника мастерски распорядился Кулач, огорчивший свою бывшую команду.

Прическа тура

Во втором тайме матча «Шахтер» - «Ворскла» на поле вышел экс-капитан «горняков» Тайсон. Бразилец удивил новой прической: волосы были уложены в тонкие косички, обрамленные белой повязкой. Несмотря на смену имиджа и старания, Тайсону не удалось внести кардинальный перелом в игру.



ФК Шахтер

Болельщики тура

Матч «Шахтер» - «Ворскла» официально прошел без зрителей. Однако зрители на этой игре были. Причем немало. Болельщики футбола размещались по периметру стадиона имени Банникова. Особенно много их было со стороны Дома Футбола (за воротами «Ворсклы» во втором тайме). В большинстве своем фаны обличались в экипировку «Шахтера», но были болельщики и с зелено-белой символикой.

Возвращение тура



ФК Динамо

В матче против «Александрии» в составе «Динамо» сыграл Гармаш: это первое появление Дениса после турецкой «командировки». Полузащитник провел на поле первые 45 минут: ничем особым не запомнился и был заменен на Шапаренко.

Удаление тура

За минуту до конца основного времени матча «Динамо» - «Александрия» за жесткий фол на Безбородько был удален полузащитник гостей Шапаренко. Сначала Николаю арбитр матча Козыряцкий предъявил желтую карточку, но после того, как «вмешался» ВАР, судья поменял свое решение и наградил футболиста красной карточкой. Но на итоговый счет это удаление не повлияло: у «Александрии» было недостаточно времени, чтобы изменить ход поединка. «Динамо» в итоге победило 1:0 и единолично возглавило турнирную таблицу.

Слова тура

Наставник «Александрии» Шаран ответственность за поражения своей команды от «Динамо» частично почему-то переложил на арбитра: «Сегодня судья сделал столько ошибок... Как одну, так и в другую сторону. Не понимаю, зачем «Динамо» нужны симпатии от такого арбитра, как Козыряцкий. Если бы не VAR, он бы не дал ни желтой, ни красной карточки. Поздравляю «Динамо» с победой».

Контратака тура

Образцово-показательное взятие ворот продемонстрировала «Десна» в моменте со вторым голом в ворота «Олимпика». Контратаку разогнал Тотовицкий, продолжили ее Калитвинцев и Шевцов. Последний завершающей передачей вывел Тотовицкого на пустые ворота: Андрею оставалось только подставить ногу, с чем полузащитник без проблем справился.

Гол тура

Голы, которые забил «Днепр-1» в ворота «Львова», получились на загляденье. Но самый красивый, по нашей версии, мяч в ворота Костыка забил Довбык. Форварду команды Йовичевича удался отличный обводящий удар практически с угла штрафной площади прямо в верхнюю «девятку», без шансов для голкипера.

Отставка тура

После очередного поражения – на этот раз против «Днепра-1», подал в отставку главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе. По слухам, 46-летний специалист хотел сделать это раньше, но тогда руководство клуба настояло, чтобы тренер продолжил работу. Но после поражения от днепрян отставка Цецадзе была принята. Под руководством грузинского тренера «Львов» провел 12 матчей: три ничьи и девять поражений.

Последний львовский тост Георгия Цецадзе

Мировая тура

«Ингулец» снова сыграл вничью. И снова – 1:1. На этот раз команда из Петрово поделила очки на своем поле с «Мариуполем». Главные события матча состоялись в первые десять минут встречи, когда соперники обменялись голами (за «Ингулец» забил Балан, за «Мариуполь» - Бондаренко). Дальше инициативой больше владела команда Маркевича, да и шанс у нее был отменный в конце матча таки вырвать победу, но от судьбы не уйдешь: ничья. Эта ничья стала для подопечных Лавриненко уже пятой в сезоне, тогда как для мариупольцев – только второй.

Дебют тура

Впервые в сезоне за «Минай» сыграл опытнейший голкипер Каниболоцкий. Для Антона закарпатский клуб стал пятым в его украинской карьере. До «Миная» 32-летний голкипер успел поиграть за «Днепр», «Кривбасс», «Шахтер» и «Карпаты». Дебют Каниболоцкого на новом рабочем месте «сухим» не получился – два пропущенных мяча. Хотя в целом итог игры против «Колоса» можно считать успешным: результативная ничья 2:2.

Фора тура

В конце первого тайма в запорожском матче был удален защитник «Руха» Гагун. Как и в эпизоде с удалением Шапаренко в игре «Динамо» - «Александрия», арбитр Иванов сразу предъявил нарушителю желтую карточку, но после консультаций с судьей ВАР свое мнение поменял: желтую отменил, показал красную карточку. В начале второго тайма Иванов снова полез в карман за красной карточкой. Ее получил Мартынюк (за две желтые, причем первая – за разговоры с арбитром). Имея сразу на два игрока больше, «Заря» довольно оперативно реализовала численное большинство: отличился Гладкий. Кочергин забил второй гол, чем снял все вопросы о победителе. Третий гол забил Иванисеня, а победную точку в матче поставил Аллахяр.

Сборная тура

Ризнык – Додо, Попов, Чеснаков, Миколенко - Скляр, Пихаленок - Марлос, Мудрик, Булеца - Шевцов.