Источник: Сидклей вернется в Динамо

Левый фулбек «Динамо» Сидклей, ныне пребывающий на правах аренды в «Коринтиансе», как и сообщалось раньше, зимой вернется в расположение киевского клуба. Эту информацию от бразильской прессы подтверждает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Сидклей возвращается в «Динамо». Аренда продолжена не будет», – сказано в сообщении.
Напомним, аренда Сидклея в «Коринтиансе» рассчитана до 31 декабря. Ранее сообщалось, что «Динамо» пожаловалось в ФИФА на бразильский клуб из-за отсутствия согласованной выплаты по футболисту.
В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А на счету Сидклея 9 матчей.
Источник — Telegram
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