Источник: Сидклей вернется в Динамо

Арендное соглашение с «Коринтиансом» продолжено не будет

  • 26.10.2020 11:18
  • 1968 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Сидклей вернется в Динамо
© ФК Динамо Киев. Сидклей

Левый фулбек «Динамо» Сидклей, ныне пребывающий на правах аренды в «Коринтиансе», как и сообщалось раньше, зимой вернется в расположение киевского клуба. Эту информацию от бразильской прессы подтверждает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Сидклей возвращается в «Динамо». Аренда продолжена не будет», – сказано в сообщении.

Напомним, аренда Сидклея в «Коринтиансе» рассчитана до 31 декабря. Ранее сообщалось, что «Динамо» пожаловалось в ФИФА на бразильский клуб из-за отсутствия согласованной выплаты по футболисту.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А на счету Сидклея 9 матчей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Frank Piter
      Frank Piter, 26.10.2020 11:40
    +1
    FACE_CONTROL, 26.10.2020 11:39
    Уровень так уровень, Шахтёру страшно стало.
    Пару положит Копанке может попустит вас Уже Родригес был вам не страшен
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 11:39
    -3
    Уровень так уровень, Шахтёру страшно стало.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.10.2020 11:29
    0
    Конечно вернётся игр очень много
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 26.10.2020 11:40
    +1
    FACE_CONTROL, 26.10.2020 11:39
    Уровень так уровень, Шахтёру страшно стало.
    Пару положит Копанке может попустит вас Уже Родригес был вам не страшен
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.10.2020 11:29
    0
    Конечно вернётся игр очень много
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности