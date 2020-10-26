Источник: Сидклей вернется в Динамо

Левый фулбек «Динамо» Сидклей, ныне пребывающий на правах аренды в «Коринтиансе», как и сообщалось раньше, зимой вернется в расположение киевского клуба. Эту информацию от бразильской прессы подтверждает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Сидклей возвращается в «Динамо». Аренда продолжена не будет», – сказано в сообщении.

Напомним, аренда Сидклея в «Коринтиансе» рассчитана до 31 декабря. Ранее сообщалось, что «Динамо» пожаловалось в ФИФА на бразильский клуб из-за отсутствия согласованной выплаты по футболисту.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А на счету Сидклея 9 матчей.