Луиш КАШТРУ: «COVID оставляет следы, о которых мировые лидеры не говорят»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру посетовал на проблемы, возникшие в его коллективе из-за заражений коронавирусом.

«Некоторые наши футболисты уже выздоравливают, но вы же знаете, что такое COVID, верно? Это вынудило нас не тренироваться около 10 дней, а когда они вернулись, то оказались несколько ослаблены. Мировые лидеры не говорят, что происходит, когда у них диагностируется COVID. Это оставляет следы, о которых они не говорят: в легких, в сердце. И на восстановление организма нужно время. Это чрезвычайно опасно, и мы находимся в этом процессе. Те, кто играет, измотан, потому что матчи идут каждые три дня, а те, кто заразился, не подходят, потому как тренировались всего пару дней. Так что у нас с одной стороны есть очень уставшие игроки, а с другой – не подготовленные. Сейчас у команды самые тяжелые времена», - сказал Каштру.

Также Каштру заявил, что сейчас полностью сфокусирован на работе с «Шахтером», но в будущем не исключает переход в другой клуб.