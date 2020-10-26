Луиш КАШТРУ: «COVID оставляет следы, о которых мировые лидеры не говорят»

Наставник «Шахтера» рассказал о проблемах, с которыми столкнулись «горняки»

  • 26.10.2020 10:24
  • 1596 просмотров
  • 1 комментарий
Луиш КАШТРУ: «COVID оставляет следы, о которых мировые лидеры не говорят»
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру посетовал на проблемы, возникшие в его коллективе из-за заражений коронавирусом.

«Некоторые наши футболисты уже выздоравливают, но вы же знаете, что такое COVID, верно? Это вынудило нас не тренироваться около 10 дней, а когда они вернулись, то оказались несколько ослаблены. Мировые лидеры не говорят, что происходит, когда у них диагностируется COVID. Это оставляет следы, о которых они не говорят: в легких, в сердце. И на восстановление организма нужно время. Это чрезвычайно опасно, и мы находимся в этом процессе. Те, кто играет, измотан, потому что матчи идут каждые три дня, а те, кто заразился, не подходят, потому как тренировались всего пару дней. Так что у нас с одной стороны есть очень уставшие игроки, а с другой – не подготовленные. Сейчас у команды самые тяжелые времена», - сказал Каштру.

Также Каштру заявил, что сейчас полностью сфокусирован на работе с «Шахтером», но в будущем не исключает переход в другой клуб.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — EFE

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Elblanko
    online
      Elblanko, 26.10.2020 10:44
    0
    Не тільки у шд хворіють короною, та от на відміну від інших, у шд є запас міцності у вигляді великої кількості футболістів.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 26.10.2020 10:44
    0
    Не тільки у шд хворіють короною, та от на відміну від інших, у шд є запас міцності у вигляді великої кількості футболістів.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности